田中千繪扮高中生母親拒絕媽寶 施柏宇想演大人被虧不夠滄桑

〔記者許世穎／台北報導〕電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》找來田中千繪與施柏宇首度合作演母子，跨語言、跨世代的設定也成為拍攝一大挑戰。施柏宇不僅再度回到高中生身分，還得以日文與「媽媽」對戲，讓他直呼壓力倍增。

29 歲的施柏宇再扮高中生，透露起初也曾向導演李世偉詢問是否能改演「長大後的版本」，卻被笑虧「不夠滄桑」。他坦言最大難處在於必須在有限篇幅中交代角色成長背景，同時還要維持青春感，但也因此更加投入準備，感謝劇組與導演細心照顧每位演員狀態，讓拍攝過程反而變得相當享受。

施柏宇（右）在《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與媽媽田中千繪感情很好。（飛行圓影業提供）

雖然施柏宇備感壓力，但實際拍攝時，導演認為他與邱偲琹的高中生扮相一點都不違和。片中他與田中千繪必須以日文對話，只學過簡單五十音的他，事前雖找老師練習台詞，仍擔心語速與口語感不足，所幸田中千繪不僅協助調整台詞，還分段錄下語音讓他在家練習，讓他直呼安心，「我很謝謝千繪姊，拍戲空檔也會關心我的日文和狀態，讓我有被媽媽呵護的感覺。」

首次在作品中飾演擁有高中生兒子的母親，田中千繪笑說自己確實可以生出高中生，且身邊有朋友小孩超過20歲，有不少現實經驗可參考。被問到是否想要施柏宇這樣的兒子，她直言「有這麼帥的兒子當然好」，不過電影中施柏宇是媽寶，有事就找媽媽幫忙處理，她則表示「愛媽媽的兒子我喜歡，老了可以陪伴我，但千萬不能是媽寶。」

施柏宇（左）在《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與邱偲琹扮演高中生。（飛行圓影業提供）

田中千繪也稱讚施柏宇拍戲態度認真，透露合作前剛好看過他主演的電影《夏日最後的秘密》，對他留下深刻印象，「他很努力，讓我看到自己年輕時的樣子。」由於曾經歷過以中文演戲的語言壓力，她對施柏宇的處境特別感同身受，也鼓勵他在專注準備之餘學會放鬆，「有時候自在一點，反而會更好。」

《立入禁止：梧枝鎮凶宅》由導演李世偉自編自導，卡司包括鍾瑶、范逸臣、田中千繪、施柏宇、邱偲琹、陳漢典、林逸欣等人，描述一群與梧枝鎮沈宅血案命運糾結的人，在事件發生18年後因未知力量再次回到原地，被迫面對宿命與因果。

