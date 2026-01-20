自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

胡瓜出手全說了！大咖天王被「三動機」說服 加入鑽石舞台之夜

〔記者張釔泠／台北報導〕由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸臺北流行音樂中心；金曲歌王「老蕭」蕭敬騰將擔任第二天的壓軸，並且阿莎力將酬勞全數捐出。老蕭大方表示：「除了我自己的作品，應該也會準備一些長輩想聽的歌，歡迎大家點歌！」

蕭敬騰將在「鑽石舞台之夜」第二天壓軸。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰將在「鑽石舞台之夜」第二天壓軸。（喜鵲娛樂提供）

老蕭出道前曾在民歌餐廳表演，但他坦言「秀場文化」對他有一些距離：「很可惜，我沒有看過現場，但有在電視上看過一些片段，這次很榮幸、也很期待能感受一下。」會抽空加入「鑽石舞台之夜」演唱會，是因為有一次和胡瓜餐敘：「瓜哥提出他做『鑽石舞台之夜』的動機，是希望能提供舞台給一些資深藝人、服務長輩觀眾，並且會捐出善款做公益，這麼有意義的事情，我沒有理由不參加。」

前陣子剛為岳父林光寧辦完人生畢業典禮，是否曾在岳父生前聽他說起昔日在秀場或錄綜藝節目的趣事？老蕭說：「認識岳父的時候已經沒有餐廳秀文化了，但有時聽到他們以前從下午唱到晚上、底下有人吃牛排，後台藝人長期相處的故事，覺得很新奇、感覺以前的演藝圈跟現在很不一樣。」

蕭敬騰將在「鑽石舞台之夜」第二天壓軸。（喜鵲娛樂提供）蕭敬騰將在「鑽石舞台之夜」第二天壓軸。（喜鵲娛樂提供）

雖然過去的演藝圈和現在很不一樣，但老蕭認為：「流行音樂代表當代文化，每一個世代都不會相同，沒有好不好、對不對，都是軌跡、文化傳承。我希望不只是音樂，也希望將一些良善的倫理道德傳承下去，比如敬老，比如幫助需要幫助的人事物。」所以他把這場演出的酬勞全數捐出：「這是一定要的，小小心意，希望藉由這次的加入，未來能讓更多人一起參與。」

2026「鑽石舞台之夜」台北場21日首日有「余天、余祥銓父子+黃西田」坐鎮，第二天由老蕭壓軸、李千娜加入；完整演出陣容還有：王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，門票已在年代售票系統熱賣中。本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中