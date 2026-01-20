女星被封「全民女友公敵」 張立東直球問：能跟我談戀愛嗎？

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人Albee范乙霏正式跨界，推出全新Podcast節目《日 yeahhhh 神叫》，節目由SoundOn平台製作，首集便邀來多年好友張立東站台。兩人一開場就展現深厚交情，張立東更難得在鏡頭外卸下心防，自爆一段宛如「八點檔」的慘痛情傷，坦言曾親眼目睹女友出軌。

Albee（右）攜SoundOn推出新節目 由好友張立東（左）擔任首集嘉賓。（SoundOn提供）

張立東在節目中分享，在進入演藝圈前還是上班族時，曾想給女友驚喜，某次因臨時取消加班而提前返家，卻意外撞見女友與自己的好友一起回家。他回憶當時的心境：「那一刻腦袋一片空白」，甚至抱著僥倖心態在屋外守候一個多小時，直到確認對方真的出軌，才心碎面對事實。

Albee與張立東的互動也是節目一大看點。Albee笑稱張立東是「公認的好朋友」，卻也常被誤會是中央空調；張立東則反擊她是「全民女友公敵」。兩人互動充滿火藥味卻又帶著微妙情愫。張立東突襲提問：「如果我要談戀愛，你會把我排第幾順位？」Albee隨即大笑回擊：「所以現在如果我說我們來談戀愛吧，你會說好喔？」 一來一往的對話讓錄音室曖昧感升溫，展現出「戀人未滿」的絕佳默契。

Albee在節目上直球開撩張立東，曖昧氛圍拉滿令人超害羞。（SoundOn提供）

首度獨挑大樑主持Podcast的Albee，從前製會議、片頭設計到主視覺都全程參與。她對節目的定位感性表示：「這是一個不僅帶來無限歡樂，也希望陪伴大家走過人生低潮，口無遮攔但又溫馨浪漫的節目。」她更呼籲聽眾：「希望收聽《日 yeahhhh 神叫》的朋友們沒事就鬼吼鬼叫，把日常累積的高壓能量釋放出來，讓我們身心靈都歡喜健康！」

熟識的兩人在節目上火力全開 互虧互嗆毫不避諱。（SoundOn提供）

製作人 Vivi 強調，節目宗旨就是「不好好聊天」，跳脫傳統問答，追求最自然的情感交流。SoundOn 行銷總監黃詩絜也指出，平台將持續投入原創內容，讓聲音不只是陪伴，更能成為聽眾生活的一部分。

