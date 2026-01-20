沉寂修整3年！炎亞綸宣布重磅喜訊 高雄開唱揭心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸耗時3年完成新專輯《Ikigai》，今天宣布啟動全新巡迴演唱會，3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱，作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。

這次全新的「Ikigai」巡演不僅是他音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整3年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。他分享較少有機會在高雄舉辦大型的音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。

炎亞綸宣布高流開唱。（晴空鳥提供）

在歌單安排上，炎亞綸透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。目前曲目仍在規劃中，希望讓整場演出在音樂與情緒層次上更加完整。至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。

此外，他近期也在YouTube頻道《我偷偷升級》中分享生活側寫，挑戰「一日貓奴」，親自照顧多隻貓咪，從清理貓砂到餵食陪玩全程投入，笑說過程並不輕鬆，卻也更深刻體會到陪伴與責任的重量，呼應《Ikigai》所探討的生命狀態—在平凡付出之中，找到生活的意義。

炎亞綸擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊。（晴空鳥提供）

此外，他上週末現身忠孝SOGO，擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊，號碼牌迅速發完，近距離互動寵粉；同時，炎亞綸的品牌也傳來好消息，人氣商品「HOHOS 梨花酥」於2026年國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI） 中獲得一顆星肯定，為他近期在創作與事業上的累積再添亮點。

