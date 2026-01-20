自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

沉寂修整3年！炎亞綸宣布重磅喜訊 高雄開唱揭心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸耗時3年完成新專輯《Ikigai》，今天宣布啟動全新巡迴演唱會，3月28日登上高雄流行音樂中心海音館開唱，作為新專輯發行後的首場大型公開演出，他形容能夠把這場演唱會獻給高雄，是一次讓他感到開心、也充滿期待的相聚。

這次全新的「Ikigai」巡演不僅是他音樂作品的舞台延伸，也象徵他在修整3年後，重新回到舞台、與觀眾對話的重要起點。他分享較少有機會在高雄舉辦大型的音樂演出，這次能夠站上高雄流行音樂中心的舞台，讓他感到格外開心。

炎亞綸宣布高流開唱。（晴空鳥提供）炎亞綸宣布高流開唱。（晴空鳥提供）

在歌單安排上，炎亞綸透露將精心挑選歌曲，並為高雄場準備專屬內容，作為新專輯發行後的首次演唱會，現場觀眾勢必能率先聽到新歌。目前曲目仍在規劃中，希望讓整場演出在音樂與情緒層次上更加完整。至於舞台呈現，他形容「過去與現在的連結」將是關鍵亮點，並藏有只屬於現場的設計與彩蛋；是否有合作或來賓現身，他則笑說，這同樣留待當天揭曉。

此外，他近期也在YouTube頻道《我偷偷升級》中分享生活側寫，挑戰「一日貓奴」，親自照顧多隻貓咪，從清理貓砂到餵食陪玩全程投入，笑說過程並不輕鬆，卻也更深刻體會到陪伴與責任的重量，呼應《Ikigai》所探討的生命狀態—在平凡付出之中，找到生活的意義。

炎亞綸擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊。（晴空鳥提供）炎亞綸擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊。（晴空鳥提供）

此外，他上週末現身忠孝SOGO，擔任自有品牌火火選物一日店長，現場湧入大量粉絲排隊，號碼牌迅速發完，近距離互動寵粉；同時，炎亞綸的品牌也傳來好消息，人氣商品「HOHOS 梨花酥」於2026年國際風味評鑑（International Taste Institute, ITI） 中獲得一顆星肯定，為他近期在創作與事業上的累積再添亮點。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中