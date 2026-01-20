自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

狂賀！《陽光女子合唱團》全台票房正式破億 2025破億台片再加一

《陽光女子合唱團》票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房屢創新高，昨天（19日）全台票房正式破億！導演林孝謙開心之餘，更感性表示希望大家能和電影一起，把心裡的那份溫柔說出來，「讓愛繼續被傳遞下去，愛護這塊土地上的每個人，如母親一樣慈愛堅強，如太陽一樣公平溫暖，持續閃耀。」

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

電影去年耶誕檔期搶先上映口碑場，並於跨年檔在台上映，正式上映後首週票房第四名、次週票房爬升到第二名，好口碑持續發酵之下，從上週一起登上「單日全台票房」及「觀影人次」雙冠軍，票房每天都創下新高，除了逆襲拿下週末票房冠軍，更於昨天衝破1億大關。

《陽光女子合唱團》全台票房正式破億。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房正式破億。（壹壹喜喜提供）

該片除了是今年開春首部破億台片，也可算是2025年繼《96分鐘》、《角頭 — 鬥陣欸》以及《泥娃娃》之後，第四部破億台片（雖然票房幾乎來自2026年，但電影去年12月31日上映）。《陽光女子合唱團》全台持續熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中