狂賀！《陽光女子合唱團》全台票房正式破億 2025破億台片再加一

《陽光女子合唱團》票房屢創新高。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房屢創新高，昨天（19日）全台票房正式破億！導演林孝謙開心之餘，更感性表示希望大家能和電影一起，把心裡的那份溫柔說出來，「讓愛繼續被傳遞下去，愛護這塊土地上的每個人，如母親一樣慈愛堅強，如太陽一樣公平溫暖，持續閃耀。」

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

電影去年耶誕檔期搶先上映口碑場，並於跨年檔在台上映，正式上映後首週票房第四名、次週票房爬升到第二名，好口碑持續發酵之下，從上週一起登上「單日全台票房」及「觀影人次」雙冠軍，票房每天都創下新高，除了逆襲拿下週末票房冠軍，更於昨天衝破1億大關。

《陽光女子合唱團》全台票房正式破億。（壹壹喜喜提供）

該片除了是今年開春首部破億台片，也可算是2025年繼《96分鐘》、《角頭 — 鬥陣欸》以及《泥娃娃》之後，第四部破億台片（雖然票房幾乎來自2026年，但電影去年12月31日上映）。《陽光女子合唱團》全台持續熱映中。

