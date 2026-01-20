自由電子報
娛樂 最新消息

何妤玟淚曝童年陰影 遭母寄養淪「人肉皮球」烙下陰影

〔記者林欣穎／台北報導〕吳姍儒與派翠克、薔薔主持東森綜合《小姐不熙娣》，最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。

何妤玟童年遭母寄養，嘆這段經歷需靠心理治療。（東森綜合台提供）何妤玟童年遭母寄養，嘆這段經歷需靠心理治療。（東森綜合台提供）

何妤玟罕見披露童年被寄養的傷痛往事，坦言這段經歷是經過長期心理治療，才有勇氣說出口。

她回憶幼時家境困難，母親為了照顧妹妹，在毫無預警下將年僅三、四歲的她，送往姨媽家寄養。

她透露，當時姨媽嫁給美國人，讓她從小被迫進入全英文環境與就讀美國學校，雖然來賓一度驚呼：「聽起來好像還不錯」，但何妤玟卻心碎表示，年幼的她根本不敢哭著找媽媽，且一年半後因姨媽離婚，她又被送回媽媽身邊，自嘲當時就像「被當成皮球般來回拋接」。

這段經歷也讓她成年後長期受失眠與孤單感困擾，但如今她選擇理解母親，認為那是當時環境下能做的最好決定。

初孟軒慘淪「光頭綠帽男」，為愛剃髮隔天竟目睹女友劈腿學長。（東森綜合台提供）初孟軒慘淪「光頭綠帽男」，為愛剃髮隔天竟目睹女友劈腿學長。（東森綜合台提供）

初孟軒自爆「慘痛戀愛史」，他透露高中就讀體育班時，校內嚴格執行「禁愛令」，一旦談戀愛就得接受剃光頭的懲處。

但他當時情竇初開，愛上武術隊女同學，在教練清查戀愛名單時，他選擇像個男子漢主動坦承，當場遭到強行剃髮。原本以為是為愛犧牲，沒想到隔天他竟親眼目睹學長騎著摩托車載著他的「女友」上學，讓他瞬間崩潰。

Sandy忍不住吐槽：「難道你剃頭後變得很醜嗎？」初孟軒苦笑補刀，其實自己早已被劈腿，這段回憶簡直是「不僅被剃頭還被戴綠帽」的雙重打擊。

