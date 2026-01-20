甜到被迫拍第二季！《美妝搭檔情人》用5000票逼出續集

《美妝搭檔情人》第二季奧野壯（左 ）與豐田裕大已正式展開甜蜜的同居生活。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《美妝搭檔情人》曾於2024年夏天橫掃全球BL圈、掀起一波「溺愛級甜寵」旋風，近日終於正式推出第二季，象徵粉絲敲碗成功。

這部改編自楢島佐智、累積銷量突破150萬冊的人氣漫畫，在第一季播出後直接寫下BL界戰績神話，不只拿下富士電視台官方串流平台Fuji TV On Demand「2024年度BL部門人氣冠軍」，更在各大榜單全面制霸。

在富士電視台與《TV Guide》舉辦的「2024 夏季日劇最想看續集」票選中，《美妝搭檔情人》以超過5000票的壓倒性差距奪冠，直接把續集送上製作清單。

「佐棗 CP」以第一季中的「和好之吻」榮登夏季日劇「最佳接吻場景」首位。（GagaOOLala提供）

戲中奧野壯與豐田裕大組成的「佐棗CP」，更因第一季的和好之吻，拿下「夏季日劇最佳接吻場面」第一名，不少觀眾直言：「那不是在演戲，是在談戀愛。」

劇中，「佐棗CP」已正式同居，但糖分升級的同時，現實也全面來襲，包括職涯升級的壓力、天才彩妝師的下一步選擇，以及家庭立場正式介入等。

為了更像情侶，他們在開拍前真的「住在一起」，甚至被爆料在拍攝現場共睡一張床，只為把默契推到極限。《美妝搭檔情人》第二季在GagaOOLala上架。

