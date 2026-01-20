自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甜到被迫拍第二季！《美妝搭檔情人》用5000票逼出續集

《美妝搭檔情人》第二季奧野壯（左 ）與豐田裕大已正式展開甜蜜的同居生活。（GagaOOLala提供）《美妝搭檔情人》第二季奧野壯（左 ）與豐田裕大已正式展開甜蜜的同居生活。（GagaOOLala提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《美妝搭檔情人》曾於2024年夏天橫掃全球BL圈、掀起一波「溺愛級甜寵」旋風，近日終於正式推出第二季，象徵粉絲敲碗成功。

這部改編自楢島佐智、累積銷量突破150萬冊的人氣漫畫，在第一季播出後直接寫下BL界戰績神話，不只拿下富士電視台官方串流平台Fuji TV On Demand「2024年度BL部門人氣冠軍」，更在各大榜單全面制霸。

在富士電視台與《TV Guide》舉辦的「2024 夏季日劇最想看續集」票選中，《美妝搭檔情人》以超過5000票的壓倒性差距奪冠，直接把續集送上製作清單。

「佐棗 CP」以第一季中的「和好之吻」榮登夏季日劇「最佳接吻場景」首位。（GagaOOLala提供）「佐棗 CP」以第一季中的「和好之吻」榮登夏季日劇「最佳接吻場景」首位。（GagaOOLala提供）

戲中奧野壯與豐田裕大組成的「佐棗CP」，更因第一季的和好之吻，拿下「夏季日劇最佳接吻場面」第一名，不少觀眾直言：「那不是在演戲，是在談戀愛。」

劇中，「佐棗CP」已正式同居，但糖分升級的同時，現實也全面來襲，包括職涯升級的壓力、天才彩妝師的下一步選擇，以及家庭立場正式介入等。

為了更像情侶，他們在開拍前真的「住在一起」，甚至被爆料在拍攝現場共睡一張床，只為把默契推到極限。《美妝搭檔情人》第二季在GagaOOLala上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中