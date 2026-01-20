攀岩傳奇挑戰台北101 中華民國國旗登美喜劇節目

湯普森在《週六夜現場》演出在台北101建築外面，抱著中華民國國旗，一邊喊著「救命」，相當搞笑。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於24日，透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，過去他以紀錄片《赤手登峰》聞名全球，即將挑戰攀登高度達508公尺的台北101，透露選擇101是因建築本身驚艷、且具獨特攀登可行性。

艾力克斯霍諾德24日將徒手攀登台北101，也成為美國國家廣播公司（NBC）的老牌綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）模仿秀的搞笑題材，更讓大家驚喜的是，該節目4分鐘短劇中，台北101、中華民國國旗都入鏡。

喜劇演員戴伊（Mikey Day）在短劇中模仿霍諾德，透過澎湃音樂聲中，模仿訪談形式出現在鏡頭前，穿插台北101空拍畫面，營造出一種攀岩高手準備挑戰極限的壯闊氣氛；鏡頭一轉，另一喜劇演員湯普森（Kenan Thompson）扮演虛構的瑞吉（Reggie），以路人角色亂入這段看似史詩壯舉的預告訪談，自曝從來沒攀岩過的他，開口「我也要一起爬」製造笑料。

這段攀岩高手與一般路人的搞笑對比，影音平台Youtube上架緊緊1天觀看次數逾88萬。不只台北101、台北市高樓群出現在畫面中，短劇尾聲瑞吉看起來像是掛在台北101建築外面，抱著中華民國國旗，一邊喊著「救命」。



