娛樂 最新消息

義大利傳奇設計師范倫鐵諾過世 總理梅洛尼悼念

范倫鐵諾一生以時尚為職志。（歐新社）范倫鐵諾一生以時尚為職志。（歐新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕義大利設計師范倫鐵諾加拉瓦尼（Valentino Garavani）以高調奢華禮服聞名，經常使用其標誌性色調「范倫鐵諾紅（Valentino red）」，作品近半個世紀來一直是時裝秀經典代表，其基金會19日宣布，范倫鐵諾在家人與摯愛親友陪伴於羅馬家中安詳過世，享耆壽93歲。

基金會發聲明表示：「范倫鐵諾不僅是我們所有人持續的指引與靈感來源，更是一道真正的光，象徵創造力與遠見。」范倫鐵諾過世消息傳出後，義大利全國向這位時尚界「末代帝王」致哀。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）隨即發文悼念，讚譽范倫鐵諾是義大利高級時裝永恆象徵，「義大利失去一位傳奇人物。」義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也推崇范倫鐵諾勇於打破慣例。

范倫鐵諾出生於1932年，一生以時尚為職志，1950年代前往巴黎學習高級訂製服裝，回義大利後遇見相守終身的同志伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti），兩人共同創業，寫下愛情與事業佳話。

此外，范倫鐵諾不僅與電影圈交情深厚，也曾在電影《穿著Prada的惡魔》客串演出，其設計風靡歐洲皇室圈，荷蘭、瑞典等多國王室婚禮慶典，都曾委請范倫鐵諾設計婚紗或禮服；他在2008年退出時尚界，不過在此之前，1998年將自創的同名品牌Valentino公司出售，品牌雖經幾次輾轉易主，仍追求延續范倫鐵諾設計精神。

義大利傳奇設計師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

