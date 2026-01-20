徒手攀登101 艾力克斯霍諾德驚喜試爬

艾力克斯霍諾德試爬看到小朋友好奇張望，放慢腳步揮手打招呼。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登全球最高摩天大樓之一台北101「101層樓、508公尺、零容錯空間」，是一場史無前例摩天大樓自由攀登，Netflix獨家直播。

昨（19）日上午11點，霍諾德被民眾驚喜發現在台北101建築外圍實際攀爬，直擊他挑戰標榜「徒手」攀爬，過程中，霍諾德緊繫安全繩索也帶著裝備，謹慎場勘。

請繼續往下閱讀...

艾力克斯霍諾德在預告片中表示：「我想我這些年已經習慣了恐懼，不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」該影片也加入艾力克斯妻子說法：「大家常常有一個疑問是：艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」她提到，艾力克斯就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，艾力克斯必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。

《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間24日上午9點於Netflix全球直播；同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法