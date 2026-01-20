黃明志發聲否認染毒 雪碧怒嗆聲2字「神扯」

黃明志被控持有冰毒及壯陽藥威而剛，在大馬屬於禁藥。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林南谷／綜合報導〕馬來西亞籍歌手黃明志19日在律師陪同下前往吉隆坡法院出庭，因被指控持有冰毒及壯陽藥威而剛，在大馬屬於禁藥，他否認指控罪名，離開法院後在臉書發聲：「壯陽藥裡含有冰毒成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，美白液裡含有助曬劑。」

「護理師女神」謝侑芯在大馬猝逝，涉入她過世的黃明志被口頭保釋，謝侑芯閨密「雪碧」方祺媛多次開嗆，直指若不是因為黃明志，謝侑芯可能就不會出國，更怒喊「你要負責任」。

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

昨天就在黃明志發文澄清後，雪碧隨即跟進PO文連結他的臉書怒嗆聲：「真的神扯，在馬來西亞ㄧ條人命沒了，就這樣帶過，到了現在還在做新聞流量，字字不提逝者，只自嘲自己藥的事，鬼才真是鬼才，希望你午夜夢裡，不要夢到芯來索命！」

黃明志昨在發文重申：「重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」更表示感謝各界的關心，昨只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，「接下來我們會加油的！努力。」他下次將於3月初出庭。

