自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北部粉絲要哭了！VERIVERY高雄場「誠意過頭」狂撒福利

〔記者鍾志均／台北報導〕高雄被寵壞了！韓國人氣男團VERIVERY前晚首度在高雄LIVE WAREHOUSE舉辦粉絲見面會，一開場就用實力證明這趟南下不只是「打卡」，而是來真的寵粉。

VERIVERY在高雄舉辦粉絲見面會。（寬寬整合行銷提供）VERIVERY在高雄舉辦粉絲見面會。（寬寬整合行銷提供）

暌違多時再度訪台，5位成員用滿滿誠意回應台灣VERRER（粉絲名）的等待，整場活動從舞台、互動到情緒堆疊，幾乎沒有冷場，甚至被粉絲笑稱：「這根本不像見面會，是加長版演唱會吧！」

見面會開場，VERIVERY連續帶來《Undercover》、《G.B.T.B.》，強烈節奏瞬間點燃全場。成員們隨後輪流用中文向粉絲打招呼，東憲一句「我們 VERIVERY 終於來高雄了！」立刻引爆歡呼，還直接反問台下：「想我們了嗎？」得到震耳欲聾的回應後，他也甜甜回擊：「我們也真的很想你們。」

VERIVERY前進高雄會粉絲。（寬寬整合行銷提供）VERIVERY前進高雄會粉絲。（寬寬整合行銷提供）

勇勝則笑說，早就聽說高雄是一座「又熱情又放鬆」的城市，結果一站上舞台就立刻感受到那股傳說中的能量；互動環節堪稱本場最大亮點，由成員親自翻譯、帶動的「轉吧轉吧轉轉我吧」轉盤遊戲，每一轉都是驚喜包。

除了即興舞蹈、翻唱挑戰，成員們還公開各自的「2026 年最微小願望」，包括啓賢想換新手機，延浩要完成 10 公里馬拉松（被團員狂吐槽後，當場承諾春天一定做到）；東憲希望今年能再來高雄好好玩，勇勝語氣一轉，真誠表示「希望VERIVERY都不要受傷。」

進入後半段的「VERI GOOD TEAM」默契挑戰，5人時而帥氣、時而失誤的反應，讓現場笑成一片。東憲更以黑色透視裝登場，正面若隱若現、背面超壯背肌全開，被粉絲直呼「超犯規」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中