娛樂 最新消息

雅加達尖叫聲炸場！《愛情怎麼翻譯？》紅到國際現象級

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎（左）、高允貞。（Netflix提供）《愛情怎麼翻譯？》金宣虎（左）、高允貞。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》還沒追完，就先被粉絲的熱情「翻譯」成現象級話題！

劇組日前選在雅加達舉辦國際記者會，金宣虎、高允貞與導演柳英恩同台亮相，吸引來自整個東南亞的媒體與粉絲湧入，現場尖叫聲超熱情。

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎。（Netflix提供）《愛情怎麼翻譯？》金宣虎。（Netflix提供）

飾演口譯員的金宣虎，這次堪稱「語言地獄級挑戰」。英文、日文、義大利文全都來，還得顧及口音與情緒。他坦言準備了整整4個月，「每一種語言都有老師，否則我可能早就在『Momo 醬拉麵』那場戲投降了。」

他也分享角色的難度不只在語言，而是情感，「浩鎮很不會表達愛，我只能用眼神、停頓、呼吸，去翻譯他的心。」

《愛情怎麼翻譯？》高允貞。（Netflix提供）《愛情怎麼翻譯？》高允貞。（Netflix提供）

高允貞則把車茂熙形容成「被語言保護的人」。她說，這個角色不是慢慢紅，而是瞬間站上巔峰，喜悅背後藏著恐懼，因此總用話語包裝自己、不讓人看見脆弱。「她很保守，也很孤單。」這樣的設定，讓不少粉絲直呼「完全打中」。

這部由洪氏姐妹操刀的新作，故事本身就很「國際」，橫跨韓國、日本、加拿大、義大利拍攝，描述多語言口譯員周浩鎮，意外捲入全球巨星車茂熙的人生與情感，更拋出一個靈魂拷問：「愛，真的能被翻譯嗎？」

導演柳英恩在記者會上點破關鍵：「這兩人其實一直在說不同的語言。」她形容浩鎮是把話都藏在心裡的人，而茂熙則是話很多，卻只有幾句是真心話。一個孤獨、一個喧鬧，反而讓誤會與悸動同步放大，成了全劇最迷人的化學反應。

為了把這段愛情拍成「跨國童話」，劇組真的走遍世界！像是日本拍溫暖日常、加拿大追極光、歐洲拉高浪漫濃度，柳英恩笑說：「我想讓觀眾光看畫面就先戀愛一次。」

除了記者會，Netflix也在雅加達舉辦沉浸式體驗展，超過3000名粉絲到場朝聖，重現劇中各國場景。活動消息一公布，更有超過3萬人報名，只為爭取和男女主角近距離互動的機會。

