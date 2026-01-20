洪都拉斯真情告白惹鼻酸 馬國弼被拱「一直跑」全場大笑

〔記者李紹綾／台北報導〕洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼（馬國畢）18日出席民視八點檔《豆腐媽媽》粉絲見面會，吸引大批劇迷卡位朝聖，幾乎把現場擠得水洩不通，氣氛相當熱烈。

洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼出席《豆腐媽媽》粉絲見面會，一出場就引起全場尖叫。（民視提供）

演員群一登場便帶來整齊又有氣勢的《豆腐媽媽》舞蹈，台下氣氛超嗨、尖叫聲不斷。演員們更邀請粉絲上台一起大跳，不僅能近距離同框，還獲得滿滿周邊禮物，讓粉絲直呼「超開心、超值得！」

請繼續往下閱讀...

《豆腐媽媽》演員群一登場就大跳主題舞蹈，整齊舞步讓現場粉絲嗨到最高點。（民視提供）

宮美樂現場獻唱個人歌曲《Wonderful》，歌聲讓全場陶醉。（民視提供）

謝瓊煖開心表示，能夠和粉絲近距離互動真的非常感動，也當場許願希望未來能再舉辦更多場見面會，「不管在哪裡，只要能跟大家見面都很開心。」一句話讓粉絲歡呼不斷。

馬國弼（左二）在《豆腐媽媽》的角色有口吃，但「跑起來就不口吃」，在見面會頻頻被拱跑步。（民視提供）

馬國弼則成為眾人的笑點擔當，他表示自己很開心能參與這部「拍了會讓人覺得值得驕傲的戲」，劇中飾演一位口吃、努力生活的小人物，但角色設定只要「跑起來就不會口吃」，沒想到在見面會上被粉絲與主持人頻頻拱「再跑一次」，讓他笑說：「整場見面會一直被叫跑起來，真的很累！」不過看到現場粉絲滿滿的熱情，他也直呼大家實在太可愛了，跑得心甘情願。

曾子益拍戲幾乎天天待攝影棚，開心能與粉絲近距離互動。（民視提供）

曾智希近期沒日沒夜拍戲，感受到粉絲的熱情支持。（民視提供）

蘇晏霈感動說：「看到這麼多支持、喜歡《豆腐媽媽》的粉絲，真的覺得所有的累都瞬間消失了，謝謝大家，我們會繼續努力，拍出更好的戲。」洪都拉斯也動情表示：「我已經很久沒有看到我女兒了，有時候也會想，我到底是要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家？但今天看到現場這麼多人，我真的覺得這一切都值得了。」

藍葦華認為，拍戲雖然辛苦，但累得很有價值。（民視提供）

藍葦華坦言，拍戲雖然辛苦，但充滿意義：「真的拍到很累，不過是累得有價值，很感謝可以讓大家看到不一樣的八點檔，我們會繼續堅持下去，請大家放心。」陳仙梅則透露，在場演員中就屬她飾演反派，沒想到也收到滿滿禮物，讓她覺得粉絲真的很棒，儘管是正角、反角，大家依然能看見每個角色用心的地方。

洪都拉斯分享拍戲心聲。（民視提供）

互動遊戲環節中，粉絲親手送上手作卡片，細心記錄角色與劇情細節，讓演員們直呼超感動。宮美樂感性說：「每個細節、每個情節，大家都真的有看進心裡，這個真的超級無敵感動。」曾智希分享：「最近幾乎是沒日沒夜拍戲，今天可以出來透透氣、感受到大家的熱情，真的很棒。」曾子益笑說：「每天都在攝影棚，這次可以跟大家近距離互動，感覺好像又充滿電一樣。」

洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼出席《豆腐媽媽》粉絲見面會。（民視提供）

洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼出席《豆腐媽媽》粉絲見面會。（民視提供）

現場驚喜不只如此，宮美樂更驚喜獻唱個人歌曲《Wonderful》，歌聲讓粉絲聽得如癡如醉，全場齊聲敲碗，希望她能推出EP單曲。演員們也期盼見面會能一場接一場，將戲裡的感動帶到台灣每個角落。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法