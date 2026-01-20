自由電子報
娛樂 電視

監視器畫面掀公審！洪詩被說「婚姻鬼故事」 李運慶只睡3小時急護妻

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩婚前照顧失智公公的監視器畫面，被大伯李運泰PO出來致謝，本意是記錄家中互相扶持的日常，沒想到卻被網友放大解讀，從「把屎把尿」一路延伸成「婚姻鬼故事」、「孝道外包」，瘋狂質疑李運慶一家，把私密的照護歷程攤在社群檢視。眼看風向越來越失控，李運慶終於親上火線，在臉書長文說清楚，也順便替太太和家人把話講明白。

李運慶坦言，自己是在連續拍戲、只睡了3小時的狀態下，醒來看到「海量的惡意留言和曲解」，一時情緒失控才發文回應，「我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼」，但該說清楚的，還是要說。

李運慶（左）、洪詩（右）。（翻攝自臉書）李運慶（左）、洪詩（右）。（翻攝自臉書）

李運慶回顧，父親在2022年12月摔倒後，整整一年都是家人自己照顧，期間也有申請喘息服務，但父親不願接受陌生人幫忙按摩或擦澡。直到2023年11月巴氏量表申請通過，才正式請到第一位看護，後續雖因磨合問題更換過幾位，但「沒有看護協助的時間其實並不長，只有更換程序產生的空窗期」。

李運慶特別點出一個常被忽略的現實面：「照顧失智長者並不是請了看護就沒事了」，家屬的陪伴對病情延緩非常重要，因此全家人都會陪爸爸聊天、運動、出門散步，而不是把責任一股腦丟給某一個人。

對於網路上最刺耳的指控，李運慶態度十分明確，他強調照顧父親本來就是自己和哥哥最基本該盡的孝道，「我們從來沒有怠惰，也沒有把我該負的責任，讓太太去承擔」。更直白說出底線：「我從來沒有甚至未來也不可能把她的付出視為理所當然。」

李運慶（左）感謝洪詩（右）的付出。（翻攝自臉書）李運慶（左）感謝洪詩（右）的付出。（翻攝自臉書）

李運慶感謝老婆洪詩，從還沒結婚前就陪著一起照顧爸爸，到明知道婚後要面對失智長者，仍願意走進這段婚姻，甚至在懷孕、生下兩個孩子的同時，依然付出心力。他說，自己珍惜的不只是洪詩做了多少，而是她的善良與同理心。

面對有人留言攻擊洪詩「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」，李運慶反擊：「才不是！」他強調，正因為洪詩在充滿愛的家庭長大，「所以她懂得去分享愛」，也願意把這份愛帶進這個家。

最後，李運慶也不忘感謝長照2.0與日照中心的協助，直言這些資源對照顧者家屬非常重要。至於網友的提問：「洪詩能不能嫁得更好？」李運慶也給出毫不猶豫的答案：「一定可以。因為她真的太好了。」而能和洪詩共組家庭，「的確是我運氣好」。

點圖放大header
點圖放大body

