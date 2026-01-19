EXO王者回歸！D.O.虧世勳當完兵像大叔 滿場跑只為找廁所

EXO的SUHO（左起）、世勛、KAI、燦烈及D.O.。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團EXO結束軍白期，時隔2年半，今（19日）以第8張專輯《REVERXE》回歸，晚間除去LAY張藝興之外，5位成員齊聚一堂舉行SHOWCASE，除了開箱新專輯並介紹歌曲之外，也表演了最新主打歌《CROWN》，宣告王者正式回歸。

EXO D.O.、KAI默契十足，是「開嘟黨」的勝利。（YouTube）

EXO的隊長SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳的SHOWCASE在今天台灣時間晚間7點開始，SUHO介紹新專輯「REVERXE」有回歸的含意，也有EXO的世界重新開啟的意思，KAI則表示專輯回顧了EXO的初心、起點，還有未來將要展現的新面貌。5人以王子裝扮現身，KAI表示：「我們穿了大家最喜歡的制服！」SUHO則稱呼D.O.為「敬秀王子殿下」，KAI笑隔壁的D.O.：「這應該不是公主服吧。」惹得D.O.哈哈大笑，並制止KAI：「不要再說公主了！」

請繼續往下閱讀...

EXO燦烈到現在還是長那麼帥，真的是很不科學。（翻攝自YouTube）

被問到在這張專輯中哪位成員最棒？KAI認為世勳變成熟、變帥了，D.O.也選擇世勳：「我覺得世勳去了軍隊之後，變得很像大叔，但是現在經過管理、減重，現在變帥了啊！」世勳則問台下粉絲：「我不是大叔吧！只是叔叔吧！」世勳透露，從去年開始突然長痘痘，「你說這有多嚇人，真的很突然，我明明很乾淨啊！所以我也開始注意健康，臉上冒出了一些東西，真的是讓人覺得很慌張。」SUHO緩頰：「這是青春期啦！」燦烈則笑說：「出大事了，現在才進入青春期？」世勳強調，所以現在很努力在做美容管理中。

EXO SUHO模仿KAI自顧自練舞。（翻攝自YouTube）

EXO世勳學D.O.練習到一半就喊著要休息。（翻攝自YouTube）

現場透過爬梯子的方式，來選擇要飾演的成員，結果SUHO學KAI、D.O.學世勳、燦烈學SUHO、KAI學燦烈、世勳學D.O.，世勳學D.O.抱怨：「我們休息一下吧…」結果D.O.突然跳起來，在舞台上狂奔，模仿世勳大喊：「廁所在哪！廁所在哪！」燦烈則是學SUHO默默在旁邊練舞，SUHO模仿KAI認真跳舞的模樣，讓台上一時失控，陷入混亂，笑翻粉絲們。

EXO D.O.模仿世勳找廁所，滿場跑的模樣笑翻粉絲。（翻攝自YouTube）

5名成員也依序對坐在右手邊的成員表達感謝，世勳對SUHO說感謝一直在身邊，結果被老大SUHO吐槽：「我說真的，世勳的話，要寫一本書來感謝我。」KAI感謝D.O.：「有哥哥在我覺得很幸福，沒有哥哥不行，我是認真的。」兩人最後牽起手異口同聲：「一起吃飯、一起去桑拿！」默契十足。雖然LAY並未在現場，燦烈以中文對LAY說：「謝謝哥哥、我喜歡哥哥。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法