被雷曼兄弟害慘了 《FX戰士久留美》宣布改編電視動畫

日本漫畫《FX戰士久留美》宣布將改編為電視動畫。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本漫畫《FX戰士久留美》（FX戦士くるみちゃん）今（19）在官網公告改編電視動畫版，預計於今年開播。《FX戰士久留美》可算是投資漫畫，描述女大學生久留美為了拯救在雷曼兄弟事件中把家中2千萬日圓（約新台幣4百萬元）賠光的媽媽，決定透過FX（Foreign Exchange，外匯交易）賺錢的故事。

《FX戰士久留美》漫畫原作是でむにゃん，作畫為炭酸だいすき。（翻攝自X）

《FX戰士久留美》漫畫原作是でむにゃん，作畫為炭酸だいすき，宣布改編電視動畫後也釋出宣傳片，引發動漫迷關注。雷曼兄弟（Lehman Brothers）是美國一家歷史悠久的國際性投資銀行，曾是全球第四大投行，業務涵蓋證券、投資管理等多元金融服務。2008年，雷曼兄弟因深陷次級房貸風暴聲請破產，這起事件也造成了全球性金融動盪。

這次改編電視動畫，將由鈴木愛奈聲演主角久留美。主要製作團隊部分，動畫製作由Passione 負責、導演為小川優樹、豬原健太負責系列企劃及劇本。目前動畫預定會在今年開播。

在漫畫界以外匯交易為題材的漫畫非常少見，這次還被改編成電視動畫，令人興奮。（翻攝自X）

作者でむにゃん針對這次改編動畫表示：「《FX戰士久留美》奇蹟的動畫化！這些都是拜支持作品的讀者以及相關人士所賜，非常感謝！由我的負面能量所誕生的FX...究竟會成為怎樣的動畫呢？我非常期待！」

負責漫畫作畫的炭酸だいすき則是提到：「感謝大家的溫情支持，《FX戰士久留美》決定改編動畫了！這些都是藉由每位讀者的支持與感言，以及不斷的追著連載觀賞、日積月累而來的成果，作品才能以其他媒體形式呈現。製作團隊正在滿懷熱情的製作當中，相信屆時能呈現動畫獨有的嶄新魅力。敬請期待動畫的開播。」

《FX戰士久留美》原作畫風超級可愛，內容卻十分真實、殘酷。（翻攝自X）

在漫畫界以外匯交易為題材的漫畫非常少見，這次還被改編成電視動畫，不但讓人了解外匯交易是什麼之外，原作畫風超級可愛，內容卻十分真實、殘酷，每次看到久留美因為0.1日圓內心的變化，就讓人感受到什麼叫做瞬間從天堂跌到地獄，相當有趣。

