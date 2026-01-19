SpeXial粉絲哭爆！風田、黃偉晉驚喜同框 「深情一抱」留言刷一排

TVBS實境節目《明星製作公司》首播開紅盤，六位明星成員親自下場參與幕後製作。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS全新實境節目《明星製作公司》首播引爆話題，以明星親自操刀幕後製作為賣點，真實記錄開錄前最混亂，也最寫實的籌備全貌，一開播便在18-24歲女性族群中創下0.50的收視高點，展現與棚內綜藝截然不同的緊張節奏，成功抓住年輕觀眾目光。

首集節目中，六位明星為了籌備內容分頭展開行動，楊銘威與風田親自上陣場勘攀岩場，Lulu與黃偉晉則直衝西門町搜刮服飾並上演殺價大戲，曾莞婷與陳漢典更在中山商圈奔波並現場號召民眾訂閱頻道。網友對節目中「頻頻出狀況」的橋段評價極高，認為這種場勘與溝通中的手忙腳亂，意外呈現出最真實的工作日常，大讚這才是真正的幕後實境秀。

昔日隊友再度合體，風田與黃偉晉在節目中驚喜相擁。（TVBS提供）

此外，節目也意外引發「回憶殺」，風田與黃偉晉在節目中緊抱的畫面成為粉絲討論焦點，這對昔日男團SpeXial隊友再度合體，引來大量粉絲在留言區感性報到。兩人對轉戰幕後的心境也大不相同，黃偉晉坦言最怕擔任導演或製作人、擔心把事搞砸，風田則興奮表示很期待能自己制定規則、玩出平常玩不到的企劃。

《明星開拍中》邀請人氣創作者金針菇（左）與風田（右）展開日韓競賽。（TVBS提供）

延續電視版熱度，YouTube網路版《明星開拍中》今晚也將推出最新集數，邀請人氣創作者金針菇擔任嘉賓。本集由日本代表風田與韓國代表金針菇進行競賽，實測台灣在地文化任務，過程中兩人因聽不懂台語而笑料百出。

