自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SpeXial粉絲哭爆！風田、黃偉晉驚喜同框 「深情一抱」留言刷一排

TVBS實境節目《明星製作公司》首播開紅盤，六位明星成員親自下場參與幕後製作。（TVBS提供）TVBS實境節目《明星製作公司》首播開紅盤，六位明星成員親自下場參與幕後製作。（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS全新實境節目《明星製作公司》首播引爆話題，以明星親自操刀幕後製作為賣點，真實記錄開錄前最混亂，也最寫實的籌備全貌，一開播便在18-24歲女性族群中創下0.50的收視高點，展現與棚內綜藝截然不同的緊張節奏，成功抓住年輕觀眾目光。

首集節目中，六位明星為了籌備內容分頭展開行動，楊銘威與風田親自上陣場勘攀岩場，Lulu與黃偉晉則直衝西門町搜刮服飾並上演殺價大戲，曾莞婷與陳漢典更在中山商圈奔波並現場號召民眾訂閱頻道。網友對節目中「頻頻出狀況」的橋段評價極高，認為這種場勘與溝通中的手忙腳亂，意外呈現出最真實的工作日常，大讚這才是真正的幕後實境秀。

昔日隊友再度合體，風田與黃偉晉在節目中驚喜相擁。（TVBS提供）昔日隊友再度合體，風田與黃偉晉在節目中驚喜相擁。（TVBS提供）

此外，節目也意外引發「回憶殺」，風田與黃偉晉在節目中緊抱的畫面成為粉絲討論焦點，這對昔日男團SpeXial隊友再度合體，引來大量粉絲在留言區感性報到。兩人對轉戰幕後的心境也大不相同，黃偉晉坦言最怕擔任導演或製作人、擔心把事搞砸，風田則興奮表示很期待能自己制定規則、玩出平常玩不到的企劃。

《明星開拍中》邀請人氣創作者金針菇（左）與風田（右）展開日韓競賽。（TVBS提供）《明星開拍中》邀請人氣創作者金針菇（左）與風田（右）展開日韓競賽。（TVBS提供）

延續電視版熱度，YouTube網路版《明星開拍中》今晚也將推出最新集數，邀請人氣創作者金針菇擔任嘉賓。本集由日本代表風田與韓國代表金針菇進行競賽，實測台灣在地文化任務，過程中兩人因聽不懂台語而笑料百出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中