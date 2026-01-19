自由電子報
娛樂 亞洲

神逆轉 元配拍「道歉影片」偷臭出軌尪讓他停職

河南女子牛娜利用「道歉影片」將腥夫出軌的內容全部說出。（翻攝自抖音）河南女子牛娜利用「道歉影片」將腥夫出軌的內容全部說出。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國河南一名女子牛娜去年底在網路上發布影片，揭露老公高飛婚內出軌惡行，卻反遭腥夫以「名譽受損」為由提告。法院裁定牛娜必須連續15天對外公開道歉，牛娜也規規矩矩按照判決要求，從本月12日起，透過個人抖音帳號每天上傳道歉影片，只不過，道歉影片的內容卻是把高飛出軌的證據一一公布，網友笑稱這根本是「道歉式處刑」，而且道歉影片內容每天都不一樣，流量更是越來越高，吸引了數百萬點閱。

牛娜按法院判決天天公開道歉影片，將腥夫出軌的證據不斷公開。（翻攝自抖音）牛娜按法院判決天天公開道歉影片，將腥夫出軌的證據不斷公開。（翻攝自抖音）

牛娜在「道歉影片」當中說自己與丈夫高飛結婚17年，沒想到高飛卻與已婚的韓姓女同事發展不正常關係，時間長達5年。高飛認為自己名譽受損向法院提告，法院判定牛娜刪除揭發高飛出軌的相關貼文與影片，並在百度、抖音等平台刊登經法院核准的聲明道歉，連續保留15天，不得撤下。

之後牛娜透過抖音帳號「娜姐重生」履行道歉義務，影片中她以平靜的語氣朗讀道歉內容「你與韓潤女士是真心相愛」、「我不該將你們婚內出軌5年的事實公開」，之後更曝光了兩人出軌期間消費紀錄、偷情訊息，吸引大量好奇者來看熱鬧。

網友把牛娜的道歉影片當作連續劇在追。（翻攝自抖音）網友把牛娜的道歉影片當作連續劇在追。（翻攝自抖音）

目前腥夫的個人訊息已經透過「道歉影片」傳播，高飛任職於和南三門峽是耿村煤礦，擔任機電一隊黨支部書記，由於法院判定道歉影片連續保留15天，故一直在網路上流傳，隨著道歉影片越來越紅，耿村煤礦17日發布聲明，指高飛於2025年12月5日以遭處分，目前被停職調查。

然而牛娜還在道歉，她把道歉影片當作連續劇般，每天有新的內容曝光，除了吸引大批網友觀看，更引發討論，現在更開始直播帶貨，進一步轉型成話題型網紅，由於道歉是法院要求，許多對內容有意見的網友希望影片下架，但由於是法院判決，所以沒辦法下架。

