娛樂 日韓

雙門洞王祖賢長期受外貌霸凌 怒提告黑粉曝陰招

韓國知名喜劇演員李世英表示，自己經常受到容貌霸凌。（翻攝自X）韓國知名喜劇演員李世英表示，自己經常受到容貌霸凌。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國知名喜劇演員李世英（本名：李世映）因演出夯劇《請回答1988》走紅，她在劇中飾演德善的死黨「雙門洞王祖賢」，為了追求外貌上的美麗，豪擲1億韓圜（約新台幣214萬元）「修修臉」，也曾經大方在節目上分享自己的整形經歷。她也透露自己長期受到外貌霸凌，所以起心動念整形、健身，想以全新形象出發，但有一名網路黑粉卻透過各式陰招，讓她真的受不了，只能循法律途徑解決，為自己討回公道。

李世英（中）上YouTube節目訴說自己遭到黑粉攻擊。（翻攝自YouTube）李世英（中）上YouTube節目訴說自己遭到黑粉攻擊。（翻攝自YouTube）

李世英近日在YouTube節目《睡衣姐妹派對》談論「整形」、「惡評」主題，她說自己遭到一種「先甜後毒」的手法在網路上被攻擊。李世英說，那位黑粉會先在網路上留下正面留言，引誘她回覆，如果李世英上鉤，黑粉就會立刻把留言內容改成侮辱性語句，李世英被這樣惡搞幾次，之後，訝異怎麼會有那麼惡意的人，且留言內容也極具攻擊性，文字也相當粗鄙，難以忍受。

李世英說那名黑粉的作法，影響了她的形象。（翻攝自YouTube）李世英說那名黑粉的作法，影響了她的形象。（翻攝自YouTube）

這樣的作法讓網友瀏覽網路的時候，還以為李世英在對辱罵她的人道謝，李世英覺得這樣會影響到她的形象，所以只能採取法律行動解決。那位黑粉落網後，竟然說自己的作法只是覺得很好玩，不過法律讓黑粉支付了和解金作為懲罰。

李世英近期挑戰音樂領域，參加選秀節目《Miss Trot 4》。（翻攝自X）李世英近期挑戰音樂領域，參加選秀節目《Miss Trot 4》。（翻攝自X）

李世英原本是搞笑藝人，2015年因演出《請回答1988》爆紅，她之後參加健美比賽「MN韓國經典賽」奪下「Diva比基尼」亞軍。近期她跨界挑戰音樂領域，成為選秀節目《Miss Trot 4》參賽者，成績頗亮眼。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

