自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「世紀拉丁天王」胡立歐更新IG 強烈否認性虐指控

「世紀拉丁天王」胡立歐更新IG 強烈否認性虐指控胡立歐遭媒體披露涉及性騷事件，並已被西班牙當局立案調查。（翻攝自IG）
☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

〔娛樂頻道／綜合報導〕82歲「西班牙國寶級歌手」胡立歐上週傳出性騷醜聞，包含美國電視台ABC、Univision和西班牙《每日郵報》（El Diario）等多家媒體，相繼披露一份歷時3年的調查報告，指胡立歐曾對2名女性員工性騷擾並強迫勞動。負面新聞快速發酵至全球，讓他大動作展開反擊，立刻在個人IG發布澄清聲明！

「世紀拉丁天王」胡立歐更新IG 強烈否認性虐指控胡立歐發聲明否認指控：「我從未虐待、脅迫或羞辱過任何人。」（翻攝自IG）
☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

胡立歐的聲明中提到：「我從未虐待、脅迫或羞辱過任何女性。這些指控完全是捏造的，我對此深感悲痛。」否認曾在2021年1月至10月期間，對兩名曾在伊格萊西亞斯位於多明尼加共和國和巴哈馬的豪宅工作的女性進行性虐待（性騷擾），而關於限制她們離開工作地點，並強迫她們每天工作長達16個小時的描述也非事實。

雖然胡立歐在聲明中駁斥相關傳聞，但因西班牙西班牙最高法院已受理此案，並對此展開調查。再加上胡立歐並未在文中提及會提及「誹謗告訴」等相關字眼，不免讓人產生聯想。

胡立歐的深情嗓音，被譽為是「世紀拉丁天王」。（翻攝自IG）胡立歐的深情嗓音，被譽為是「世紀拉丁天王」。（翻攝自IG）

享有「永遠的拉丁情人」、「世紀拉丁天王」等盛譽的胡立歐，1980年代因跨足英語市場，演唱會一場又一場的辦，讓他快速達到事業巔峰，代表作《黑眼圈的娜塔莉》（Natalie with Black Eyes）和《貝吉娜舞曲》（Beguine the Beguine）等作品，一般人也許對歌名感到陌生，但對旋律一定耳熟能詳。

這位被譽為拉丁音樂界最成功的音樂家之一，如今深陷MeToo風暴，讓不少昔日鐵粉都感到震驚與不解；但也有歌迷上網留言力挺，表示相信天王的為人。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中