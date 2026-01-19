自由電子報
娛樂 最新消息

洪詩婚前服侍李運慶失智父 網挖出薔薔過往金句

薔薔過去曾在影片中說：你自己爸媽自己照顧，你爸媽怎麼了不干我的事。（翻攝自臉書）薔薔過去曾在影片中說：你自己爸媽自己照顧，你爸媽怎麼了不干我的事。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔演員李運慶與從黑澀會美眉出道的洪詩結婚2年育有2女，一年前李運慶的哥哥李運泰發文感謝弟媳幫忙照顧失智父親，近日這篇文章不知為何被挖出來，並引發熱烈討論。李運泰感謝洪詩在交往初期、尚未嫁給李運慶時就搬進家中照顧失智父親，感恩不已，洪詩事後也發文表示自己愛屋及烏，並不覺得自己很偉大。部分網友挖出女星薔薔舊日在網路上發過的影片，驚呼：薔薔真是金句爆發。

薔薔過去曾在影片說，「到別人家我服侍他做什麼啊？他不知道上輩子燒什麼香！」（翻攝自臉書）薔薔過去曾在影片說，「到別人家我服侍他做什麼啊？他不知道上輩子燒什麼香！」（翻攝自臉書）

薔薔曾經在一支影片當中談到「孝道外包」相關話題，當時薔薔說，「到別人家我服侍他做什麼啊？他不知道上輩子燒什麼香！我這輩子只有一個爸爸媽媽，我又不是嫁他全家，我過年還是要回我家，重點是你自己爸媽自己照顧，你爸媽怎麼了不干我的事」。這一串話讓不少網友認為她頭腦清楚，簡直人間清醒。

李運慶（右）跟洪詩交往時，洪詩便搬進李運慶家照顧失智的李伯伯。（翻攝自臉書）李運慶（右）跟洪詩交往時，洪詩便搬進李運慶家照顧失智的李伯伯。（翻攝自臉書）

洪詩眼看話題不斷炎上，昨日親自發文回應，表示自己沒有特別覺得當時照顧男友的爸爸是一件多偉大的事，她只是愛屋及烏，在自己的能力範圍內盡量幫助一位長者。洪詩也表示，自己的爺爺和阿公在她年紀很小的時候就過世了，因此她當時並不覺得自己在照顧「運慶爸爸」，更像在照顧自己的爺爺。贏得不少網友稱讚她很棒。

