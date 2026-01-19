自由電子報
娛樂 最新消息

夏和熙拍BL褲子脫到膝蓋 羞曝最害羞瞬間「全身變粉紅色」

夏和熙、楊翹碩今（19日）為即將上檔的BL劇《我說愛你是真的》前往台北霞海城隍廟參拜月老造勢。（記者王文麟攝）夏和熙、楊翹碩今（19日）為即將上檔的BL劇《我說愛你是真的》前往台北霞海城隍廟參拜月老造勢。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏和熙、楊翹碩今（19日）為即將上檔的BL劇《我說愛你是真的》前往台北霞海城隍廟參拜月老造勢，兩人手持象徵緣分的「超長紅線」互相纏繞，不只呼應劇中角色命運緊密相連，也祈求新戲播出後收視、話題一路長紅。

首度合作就擦出火花，兩人在拍攝親密戲時的默契備受關注。夏和熙回憶，最難忘的是在樣品屋拍攝的一場戲，當時導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他又驚又害羞，笑說：「尺度也太突破了吧！」楊翹碩則坦言，實際演出尺度超出預期，一度因緊張和害羞而放不開，尤其對自己的身材感到不好意思，但在彼此信任與照應下順利完成，也成了他演藝生涯中最具挑戰性的角色經驗。

戲裡戲外互動自然，兩人對彼此的身材也早已相當熟悉。（記者王文麟攝）戲裡戲外互動自然，兩人對彼此的身材也早已相當熟悉。（記者王文麟攝）

戲裡戲外互動自然，兩人對彼此的身材也早已相當熟悉。夏和熙大方誇讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條明顯，楊翹碩則分享自己平時固定運動，體脂低於3%，反而更需要注意飲食控制。拍攝親密戲時，夏和熙笑說自己一緊張就會「變粉紅色」，臉和脖子全寫在臉上，害羞藏不住。兩人也事先約好親密戲力拚一次過關，異口同聲表示：「因為我們已經很習慣導演不會馬上喊卡！」戲外感情同樣升溫，甚至進入「報備模式」，去哪裡都會互相告知，被問是否能接受這樣的互動頻率？夏和熙笑回：「還行還行。」

戲外相差9歲的兩人，首次搭檔也充滿新鮮感。夏和熙透露，拍戲前曾向合作過的朋友打聽楊翹碩，幾乎都是好評，但實際相處後仍讓他忍不住笑說：「跟想像中完全不一樣！」他一開始被對方濃郁的香水味誤以為個性強勢，熟了才發現其實像隻軟萌小狗。兩人在聊天時偶爾也會出現「資訊代溝」，卻因此接觸到不同世界觀，反而為磨合增添不少樂趣。

為迎接新戲開播，兩人特地以CP身分牽手拜月老。（記者王文麟攝）為迎接新戲開播，兩人特地以CP身分牽手拜月老。（記者王文麟攝）

為迎接新戲開播，兩人特地以CP身分牽手拜月老。夏和熙表示自己相當相信玄學，過去也拜過月老，但緣分似乎還沒到；楊翹碩則說雖然相信玄學，但之前並未特別求過紅線，這次一起參拜心情格外新鮮又期待。現場紅線交纏的畫面，也為活動增添滿滿甜蜜氛圍。

談到《我說愛你是真的》想傳達的核心精神，夏和熙表示，希望觀眾能從劇中看見愛不分性別、不分年齡，真正的愛是能在對方面前自在做自己；楊翹碩則期待大家透過戲劇感受愛情帶來的悸動與溫度，即使不是浪漫派，也能在劇情中找到會心一笑的時刻。

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線，描述在失去與重逢之間，角色們重新學習面對愛與選擇的過程。BL直式影集將於1月25日起，於優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App及VBL Series YouTube頻道上線。

點圖放大body

