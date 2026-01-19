《WE ARE》李聖傑、黃妃神級共演 四大男女團「48蹲」炸裂除夕夜

〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化總會製作、邁入第四年的春節最強特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》日前已於台北流行音樂中心完成錄製。今年節目再度展現「台灣演藝軟實力」，陣容橫跨32組藝人、47位金牌運動選手及超過600位青年學子，規劃10大主題單元，要在除夕夜以最高規格陪伴全台觀眾守歲。

美麗本人懸掛半空。（文總提供）

節目開場便由「饒舌鬼才」美麗本人挑戰吊鋼絲登頂北流，身穿長裙的他幽默大喊「不要偷看裙底風光」，隨即引爆全場笑聲，成功接下炒熱氣氛的重責大任。緊接著台語金曲歌后黃妃與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演，兩人攜手草屯囝仔與饒舌大前輩卜學亮，將現場氣氛推向最高潮。

卜學亮驚喜現身大熱舞。（文總提供）

今年適逢《追追追》與卜學亮經典神曲《子曰》發行26週年，這兩首「神作」發行時阿跨面甚至尚未出生。黃妃現場大讚這次與年輕世代合作的《追追追》是原版以來最過癮的一次，更意外爆料阿跨面私下極度害羞，排練時甚至緊張到不敢直視她的臉，反差萌模樣與台上霸氣形象判若兩人。

黃妃、阿跨面最過癮的追追追共演。（文總提供）

舞台齊聚台灣偶像，一字排開氣勢驚人。（文總提供）

偶像魅力更席捲北流現場，本次節目罕見齊聚AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA四大時下最火紅的人氣團體，共同打造「偶像嘉年華」。四團成員從80年代舞曲一路勁歌熱舞跳到現代，將現場變身超大型「舞曲大帝國」。在挑戰近期最夯的《星期五晚上》時，AKB48 Team TP展現驚人體力與敬業精神，團員打趣自嘲團名中的48其實代表「48蹲」，表示即便連蹲多次也完全沒問題。男團ARKis則分享，這種跨團切磋不僅像同學會般歡樂，更能激發出彼此不服輸的鬥志。

艾薇圓夢與偶像李聖傑合唱。（文總提供）

去年大受好評的KTV橋段今年也升級回歸，邀請李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格四位實力派唱將上演「華山論劍」。四人展開現場大混戰，隨機分組對唱情歌，讓北流瞬間變身大型包廂。情歌之王李聖傑現場更大方送福利，主動加碼清唱多首個人成名曲，讓主持人吳姍儒Sandy驚呼「真的賺到了」。小天后艾薇也趁亂向偶像告白，直言李聖傑的《眼底星空》是她KTV必點神曲，現場更展現隨點隨唱的高難度即興合音，讓觀眾聽得如癡如醉。

