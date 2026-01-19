自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《WE ARE》李聖傑、黃妃神級共演 四大男女團「48蹲」炸裂除夕夜

〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化總會製作、邁入第四年的春節最強特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》日前已於台北流行音樂中心完成錄製。今年節目再度展現「台灣演藝軟實力」，陣容橫跨32組藝人、47位金牌運動選手及超過600位青年學子，規劃10大主題單元，要在除夕夜以最高規格陪伴全台觀眾守歲。

美麗本人懸掛半空。（文總提供）美麗本人懸掛半空。（文總提供）

節目開場便由「饒舌鬼才」美麗本人挑戰吊鋼絲登頂北流，身穿長裙的他幽默大喊「不要偷看裙底風光」，隨即引爆全場笑聲，成功接下炒熱氣氛的重責大任。緊接著台語金曲歌后黃妃與《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面驚喜共演，兩人攜手草屯囝仔與饒舌大前輩卜學亮，將現場氣氛推向最高潮。

卜學亮驚喜現身大熱舞。（文總提供）卜學亮驚喜現身大熱舞。（文總提供）

今年適逢《追追追》與卜學亮經典神曲《子曰》發行26週年，這兩首「神作」發行時阿跨面甚至尚未出生。黃妃現場大讚這次與年輕世代合作的《追追追》是原版以來最過癮的一次，更意外爆料阿跨面私下極度害羞，排練時甚至緊張到不敢直視她的臉，反差萌模樣與台上霸氣形象判若兩人。

黃妃、阿跨面最過癮的追追追共演。（文總提供）黃妃、阿跨面最過癮的追追追共演。（文總提供）

舞台齊聚台灣偶像，一字排開氣勢驚人。（文總提供）舞台齊聚台灣偶像，一字排開氣勢驚人。（文總提供）

偶像魅力更席捲北流現場，本次節目罕見齊聚AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA四大時下最火紅的人氣團體，共同打造「偶像嘉年華」。四團成員從80年代舞曲一路勁歌熱舞跳到現代，將現場變身超大型「舞曲大帝國」。在挑戰近期最夯的《星期五晚上》時，AKB48 Team TP展現驚人體力與敬業精神，團員打趣自嘲團名中的48其實代表「48蹲」，表示即便連蹲多次也完全沒問題。男團ARKis則分享，這種跨團切磋不僅像同學會般歡樂，更能激發出彼此不服輸的鬥志。

艾薇圓夢與偶像李聖傑合唱。（文總提供）艾薇圓夢與偶像李聖傑合唱。（文總提供）

去年大受好評的KTV橋段今年也升級回歸，邀請李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格四位實力派唱將上演「華山論劍」。四人展開現場大混戰，隨機分組對唱情歌，讓北流瞬間變身大型包廂。情歌之王李聖傑現場更大方送福利，主動加碼清唱多首個人成名曲，讓主持人吳姍儒Sandy驚呼「真的賺到了」。小天后艾薇也趁亂向偶像告白，直言李聖傑的《眼底星空》是她KTV必點神曲，現場更展現隨點隨唱的高難度即興合音，讓觀眾聽得如癡如醉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中