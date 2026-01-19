自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Ella巡演唱S.H.E舊作未獲錄音著作授權？ 華研發聲明回應

Ella被爆巡演唱了S.H.E舊作，但版權問題未處理好。（勁樺娛樂提供）Ella被爆巡演唱了S.H.E舊作，但版權問題未處理好。（勁樺娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella近年來工作運勢順遂，去年11月中還展開多場「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，S.H.E好姐妹Selina和Hebe也都送花祝福，但不料近日爆出Ella雖有向舊東家購買15首S.H.E代表歌曲的詞曲版權，但卻沒有買重製曲版權，引發爭議，對此，華研也發出長文聲明。

儘管Ella個人曾推出《Why Not》、《BAD HABITS》等專輯，但歌曲數量畢竟撐不起巡演長度，因此演唱會上少不了演唱她在S.H.E時期的歌曲，像是《波斯貓》、《不想長大》、《美麗新世界》等多首歌曲，雖有向老東家華研購買詞曲版權，但據悉，多首歌曲的背景音樂仍聽得到Selina與Hebe的聲音，未將兩人的音軌消除重製，這也讓外界憂心是否能合法使用？

對此，華研今晚發出聲明表示：「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。 」但也強調：「S.H.E 為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，演唱會內使用之S.H.E 錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」由此看來，Ella方面，恐怕真的疏忽使用S.H.E歌曲的「錄音著作權」。 對此，Ella方面暫時未取得回應。

此外，先前一直有傳聞，Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓時，與阿信合唱S.H.E歌曲《五月天》，MV花200萬人民幣（約台幣900萬）版權費搞定一事，質疑華研開天價，對此，華研表示：「該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。」澄清並非外界所傳的200萬人民幣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中