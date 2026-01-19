Ella巡演唱S.H.E舊作未獲錄音著作授權？ 華研發聲明回應

Ella被爆巡演唱了S.H.E舊作，但版權問題未處理好。（勁樺娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella近年來工作運勢順遂，去年11月中還展開多場「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，S.H.E好姐妹Selina和Hebe也都送花祝福，但不料近日爆出Ella雖有向舊東家購買15首S.H.E代表歌曲的詞曲版權，但卻沒有買重製曲版權，引發爭議，對此，華研也發出長文聲明。

儘管Ella個人曾推出《Why Not》、《BAD HABITS》等專輯，但歌曲數量畢竟撐不起巡演長度，因此演唱會上少不了演唱她在S.H.E時期的歌曲，像是《波斯貓》、《不想長大》、《美麗新世界》等多首歌曲，雖有向老東家華研購買詞曲版權，但據悉，多首歌曲的背景音樂仍聽得到Selina與Hebe的聲音，未將兩人的音軌消除重製，這也讓外界憂心是否能合法使用？

對此，華研今晚發出聲明表示：「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。 」但也強調：「S.H.E 為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，演唱會內使用之S.H.E 錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」由此看來，Ella方面，恐怕真的疏忽使用S.H.E歌曲的「錄音著作權」。 對此，Ella方面暫時未取得回應。

此外，先前一直有傳聞，Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓時，與阿信合唱S.H.E歌曲《五月天》，MV花200萬人民幣（約台幣900萬）版權費搞定一事，質疑華研開天價，對此，華研表示：「該MV上架，詞的授權費是台幣一萬五千元。請勿再以訛傳訛。」澄清並非外界所傳的200萬人民幣。

