《梨泰院》男星爆霸凌消失5年 簽新公司蠢蠢欲動

曾演出《梨泰院Class》的韓國演員金東希因校園霸凌事件沉寂5年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員金東希（又譯：金東熙）曾演過《天空之城》、《梨泰院Class》、《人性課外課》，就在事業蒸蒸日上時，卻於2021年2月爆出學生時期參與校園霸凌，導致演藝事業中斷，更慘的是法院判決書出爐後狠狠被打臉，他承認「只是用腳踢了受害者的胸部位」，同時正式向國小同學致歉，表示自己沒有意識到對同學造成傷害。沉寂5年之後，今（19）他與新經紀公司簽約，疑似準備復出。

金東希沉寂5年之後簽新經紀公司，外界懷疑他想復出。（翻攝自X）

當年的校園霸凌事件是有網友爆料，金東希國小時曾對同儕拳打腳踢，甚至拿美工刀威脅恐嚇，金東希僅表示有用腳踢對方胸部，但否認拿出凶器。當時金東希對網友提告名譽毀損，法院作出不起訴判決，加上的確存在學校人員錄音紀錄及目擊者陳述，認為難以判定爆料內容造謠，等於間接承認的確存在校園暴力。這件事情發生了一年後，金東希才向受害者道歉。

金東希當初校園霸凌事件在大眾心中留下很壞的印象。（翻攝自X）

當時金東希說：「小的時候，因為我輕率的判斷與想法，沒能深刻知曉朋友的心情，朋友因為我而受到的傷害，真心感到對不起，以後我也想要解決這件事，還有因為我小時候不成熟的話語、行動而受到傷害的人，我深刻地反省與道歉。」但網友卻不買單，如今他有意復出演藝圈，不知道觀眾是否願意原諒他。

