自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《梨泰院》男星爆霸凌消失5年 簽新公司蠢蠢欲動

曾演出《梨泰院Class》的韓國演員金東希因校園霸凌事件沉寂5年。（翻攝自X）曾演出《梨泰院Class》的韓國演員金東希因校園霸凌事件沉寂5年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員金東希（又譯：金東熙）曾演過《天空之城》、《梨泰院Class》、《人性課外課》，就在事業蒸蒸日上時，卻於2021年2月爆出學生時期參與校園霸凌，導致演藝事業中斷，更慘的是法院判決書出爐後狠狠被打臉，他承認「只是用腳踢了受害者的胸部位」，同時正式向國小同學致歉，表示自己沒有意識到對同學造成傷害。沉寂5年之後，今（19）他與新經紀公司簽約，疑似準備復出。

金東希沉寂5年之後簽新經紀公司，外界懷疑他想復出。（翻攝自X）金東希沉寂5年之後簽新經紀公司，外界懷疑他想復出。（翻攝自X）

當年的校園霸凌事件是有網友爆料，金東希國小時曾對同儕拳打腳踢，甚至拿美工刀威脅恐嚇，金東希僅表示有用腳踢對方胸部，但否認拿出凶器。當時金東希對網友提告名譽毀損，法院作出不起訴判決，加上的確存在學校人員錄音紀錄及目擊者陳述，認為難以判定爆料內容造謠，等於間接承認的確存在校園暴力。這件事情發生了一年後，金東希才向受害者道歉。

金東希當初校園霸凌事件在大眾心中留下很壞的印象。（翻攝自X）金東希當初校園霸凌事件在大眾心中留下很壞的印象。（翻攝自X）

當時金東希說：「小的時候，因為我輕率的判斷與想法，沒能深刻知曉朋友的心情，朋友因為我而受到的傷害，真心感到對不起，以後我也想要解決這件事，還有因為我小時候不成熟的話語、行動而受到傷害的人，我深刻地反省與道歉。」但網友卻不買單，如今他有意復出演藝圈，不知道觀眾是否願意原諒他。

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中