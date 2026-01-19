自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖天王首登大巨蛋「新巡演」埋下伏筆 周興哲也插旗了

玖壹壹帶來熱力演出。（喬山健康科技提供）玖壹壹帶來熱力演出。（喬山健康科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 喬山健康科技迎來50週年，在大巨蛋舉辦別開生面「喬山50感恩慈善演唱會」，由日本療癒歌姬夏川里美揭開序幕，告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲、A-Lin熱唱，最後由「情歌王子」張信哲壓軸，首度「破蛋」的他，也為全新巡演提前埋下伏筆。

大巨蛋昨天擠進3.5萬人，開場的夏川里美以中文和台語跟大家打招呼，一句「搭給厚」（大家好）讓全場讚嘆，她更用中文唸出：「謝謝喬山讓我有這個機會參加50週年Party！」緊接著登場的告五人帶來《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》等夯曲，萬人合唱聲浪幾乎蓋過音響。

健志站上跑步機。（喬山健康科技提供）健志站上跑步機。（喬山健康科技提供）

玖壹壹一接手舞台，就大喊：「我們也是台中來的！」唱《做你的格》時，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，引起全場驚呼，春風還率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場。節奏收放之間，盧廣仲登台演唱《刻在我心底的名字》、《我愛你》等金曲，讓全場自動降噪。

周興哲不忘獻唱生日快樂歌。（喬山健康科技提供）周興哲不忘獻唱生日快樂歌。（喬山健康科技提供）

接著再由「新世代創作天王」周興哲接手情歌主線，獻唱破億金曲《你，好不好》、《怎麼了》等，現場手機燈海再度亮起，也再次驗證他多首破億金曲的全民影響力，他不但主動邀請台下粉絲合照，接過手機與大家自拍，也特別為喬山獻唱生日快樂歌，據悉第二度登大巨蛋演唱的他，覺得這麼大的舞台，唱起來格外過癮，笑說：「上癮了！」希望很快有機會重返大巨蛋，而他也在主持人Lulu力拱下，清唱了一段成名曲《以後別做朋友》，讓大家聽出耳油。

張信哲首登大巨蛋。（喬山健康科技提供）張信哲首登大巨蛋。（喬山健康科技提供）

壓軸時刻張信哲登場，除演唱新歌《屬於我們的故事》，更選唱生涯金曲《過火》及《愛如潮水》，全場徹底失守大合唱，主持人陳漢典和Lulu直呼太好聽，當場帶領大家喊起安可，面對「愛如潮水」般四面八方湧來的安可聲，貼心的張信哲當下說：「不要為難大家啦，可以可以！」整座大巨蛋歡聲雷動，他又大方說：「我們有準備很多歌！」在充滿愛與溫暖的美好氣氛下，演唱《難以抗拒你容顏》，為「喬山50」劃下溫暖句號。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中