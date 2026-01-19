大咖天王首登大巨蛋「新巡演」埋下伏筆 周興哲也插旗了

玖壹壹帶來熱力演出。（喬山健康科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 喬山健康科技迎來50週年，在大巨蛋舉辦別開生面「喬山50感恩慈善演唱會」，由日本療癒歌姬夏川里美揭開序幕，告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲、A-Lin熱唱，最後由「情歌王子」張信哲壓軸，首度「破蛋」的他，也為全新巡演提前埋下伏筆。

大巨蛋昨天擠進3.5萬人，開場的夏川里美以中文和台語跟大家打招呼，一句「搭給厚」（大家好）讓全場讚嘆，她更用中文唸出：「謝謝喬山讓我有這個機會參加50週年Party！」緊接著登場的告五人帶來《給你一瓶魔法藥水》、《我想要佔據你》等夯曲，萬人合唱聲浪幾乎蓋過音響。

請繼續往下閱讀...

健志站上跑步機。（喬山健康科技提供）

玖壹壹一接手舞台，就大喊：「我們也是台中來的！」唱《做你的格》時，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，引起全場驚呼，春風還率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場。節奏收放之間，盧廣仲登台演唱《刻在我心底的名字》、《我愛你》等金曲，讓全場自動降噪。

周興哲不忘獻唱生日快樂歌。（喬山健康科技提供）

接著再由「新世代創作天王」周興哲接手情歌主線，獻唱破億金曲《你，好不好》、《怎麼了》等，現場手機燈海再度亮起，也再次驗證他多首破億金曲的全民影響力，他不但主動邀請台下粉絲合照，接過手機與大家自拍，也特別為喬山獻唱生日快樂歌，據悉第二度登大巨蛋演唱的他，覺得這麼大的舞台，唱起來格外過癮，笑說：「上癮了！」希望很快有機會重返大巨蛋，而他也在主持人Lulu力拱下，清唱了一段成名曲《以後別做朋友》，讓大家聽出耳油。

張信哲首登大巨蛋。（喬山健康科技提供）

壓軸時刻張信哲登場，除演唱新歌《屬於我們的故事》，更選唱生涯金曲《過火》及《愛如潮水》，全場徹底失守大合唱，主持人陳漢典和Lulu直呼太好聽，當場帶領大家喊起安可，面對「愛如潮水」般四面八方湧來的安可聲，貼心的張信哲當下說：「不要為難大家啦，可以可以！」整座大巨蛋歡聲雷動，他又大方說：「我們有準備很多歌！」在充滿愛與溫暖的美好氣氛下，演唱《難以抗拒你容顏》，為「喬山50」劃下溫暖句號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法