李運慶兄謝洪詩孝順被罵爆 陳沂評論：不干涉別人很難嗎？

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常出現在八點檔的演員李運慶2023年和女星洪詩結婚，去年10月洪詩大伯李運泰發文感謝她幫忙照顧失智父親，不知為何最近舊文被翻出，還遭炎上，很多人都說李運泰把洪詩當傭人，事後洪詩發文表示自己是愛屋及烏，並不覺得自己特別偉大。對此，網紅陳沂認為「女權人士」未免也管太多，不干涉別人的自由很難嗎？

陳沂認為，前黑澀會美眉洪詩嫁給演員李運慶。李運慶的哥哥發了單純的感謝文，沒想到引發激烈討論，「有人說文章充滿父權，把媳婦當成免費看護，根本是鬼故事」。她直言：「我覺得女權人士未免也管太多了吧？為什麼都要先入為主認為女生一定是被壓迫受委屈的一方，人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？妳不要不代表別人不想要，妳又不是她！」

陳沂更進一步嗆聲，「我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化。別人要不要生，要穿什麼都有意見」，忍不住大嘆：不要干涉別人的自由很難嗎？陳沂也在留言處補充，她覺得女權最讓人討厭的就是整天把女生放在受害者的位置上，如果有人想法與他們不同就會被妖魔化。

