自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李運慶兄謝洪詩孝順被罵爆 陳沂評論：不干涉別人很難嗎？

八點檔的演員李運慶（左）和女星洪詩夫妻感情好，相互珍惜。（翻攝自臉書）八點檔的演員李運慶（左）和女星洪詩夫妻感情好，相互珍惜。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕經常出現在八點檔的演員李運慶2023年和女星洪詩結婚，去年10月洪詩大伯李運泰發文感謝她幫忙照顧失智父親，不知為何最近舊文被翻出，還遭炎上，很多人都說李運泰把洪詩當傭人，事後洪詩發文表示自己是愛屋及烏，並不覺得自己特別偉大。對此，網紅陳沂認為「女權人士」未免也管太多，不干涉別人的自由很難嗎？

洪詩親力親為細心照顧李運慶失智父親，連大伯李運泰都十分感謝。（翻攝自臉書）洪詩親力親為細心照顧李運慶失智父親，連大伯李運泰都十分感謝。（翻攝自臉書）

陳沂認為，前黑澀會美眉洪詩嫁給演員李運慶。李運慶的哥哥發了單純的感謝文，沒想到引發激烈討論，「有人說文章充滿父權，把媳婦當成免費看護，根本是鬼故事」。她直言：「我覺得女權人士未免也管太多了吧？為什麼都要先入為主認為女生一定是被壓迫受委屈的一方，人家心甘情願想這麼做，到底關妳們什麼事啊？妳不要不代表別人不想要，妳又不是她！」

陳沂覺得原本美事一樁，但「女權人士」未免也管太多，更問：不干涉別人的自由很難嗎？（翻攝自臉書）陳沂覺得原本美事一樁，但「女權人士」未免也管太多，更問：不干涉別人的自由很難嗎？（翻攝自臉書）

陳沂更進一步嗆聲，「我覺得現在的女權其實是古代三姑六婆再進化。別人要不要生，要穿什麼都有意見」，忍不住大嘆：不要干涉別人的自由很難嗎？陳沂也在留言處補充，她覺得女權最讓人討厭的就是整天把女生放在受害者的位置上，如果有人想法與他們不同就會被妖魔化。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中