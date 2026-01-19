自由電子報
娛樂 日韓

金高銀難忘故人 墓園探《文森佐》演員：我會再來

韓國女星金高銀墓園訪故友。（翻攝自X）韓國女星金高銀墓園訪故友。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女演員金高銀近日在社群平台曝光一張照片，留下短短「我會再來」4個字，卻讓一眾粉絲鼻酸。原來她低調追思3年前離世的摯友羅喆，也是曾經在《黑道律師文森佐》當中飾演「巴別集團」投資開發組長一角的演員。一張照片、寥寥數語，惹得無數粉絲鼻酸。

金高銀在羅喆樹葬處帶著下酒菜祭拜。（翻攝自IG）金高銀在羅喆樹葬處帶著下酒菜祭拜。（翻攝自IG）

金高銀日前在社群平台上發布一張照片，畫面中她現身一處樹木葬墓園，有一棵樹上掛著羅喆的名字，地上則擺放了燒酒、啤酒、魷魚乾、海苔，就像是跟老朋友飲酒敘舊。根據韓媒報導，這個地方是演員羅喆2023年1月21日過世後所安葬的樹葬地點，金高銀當天和朋友一起去悼念他，短短幾個字，再度喚起觀眾對羅喆的思念。金高銀過去和羅喆合作過多部作品，包括電視劇《小女子》、電影《柳烈的音樂專輯》私交甚篤，當年羅喆過世，金高銀發文哀悼，形容對方是「最帥氣的演員、最帥氣的人，是爸爸、丈夫、兒子，也是朋友」，並承諾會替他守護家人。

金高銀（左）與羅喆（右2紅圈處）是好朋友。（翻攝自X）金高銀（左）與羅喆（右2紅圈處）是好朋友。（翻攝自X）

羅喆於2023年因健康問題辭世，享年36歲。羅喆出身自舞台劇，之後在影視圈嶄露頭角，最高紀錄在一年內就接了6部作品，沒想到在事業上升期之際，突然離世，讓許多同業與觀眾感到惋惜。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

