娛樂 最新消息

阿翰出事了！ 見大咖帥哥「起生理反應」 一個後仰險釀事故

港星鄭伊健今（19日）與婁峻碩、李霈瑜、阿翰出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會。（記者王文麟攝）港星鄭伊健今（19日）與婁峻碩、李霈瑜、阿翰出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星鄭伊健今（19日）與婁峻碩、李霈瑜、阿翰出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會。隔了近4年再見到偶像鄭伊健，阿翰難掩興奮，臉紅到不行，直喊：「我嚇死了，我看到帥哥會緊張。」

阿翰在活動上與鄭伊健四目相交，被對方鬧到忍不住大喊：「煩死！好帥、好開心。」他招認自己只會對帥哥緊張，看到婁峻碩完全沒事，還急著要媒體「寫進去」，因為兩人其實是國中隔壁班同學，就在得意、興奮之時，阿翰整個人突然往後一倒，除了高八度大喊：「啊！」還拉著一旁的婁峻碩一起失衡，差點把背板推倒，嚇得鄭伊健立刻起身關心，阿翰事後自嘲：「好險我的核心有hold住！」

阿翰在劇中重現經典角色「房東太太」。（記者王文麟攝）阿翰在劇中重現經典角色「房東太太」。（記者王文麟攝）

阿翰在劇中重現經典角色「房東太太」，也是鄭伊健對他印象最深的一角。鄭伊健透露早就看過阿翰的影片，還坦言有壓力，「因為他不是扮演，是角色上身」，也觀察到阿翰在自己頻道比較放鬆，面對人多場合反而容易害羞。阿翰則笑說，做自己其實比較難，演房東太太「很簡單」，還當場切換聲帶示範，成功逗笑全場。

聊到網路酸民文化，鄭伊健則顯得相當淡然，直言：「以前看評論會生氣，有一句話叫『認真就輸了』，這句話很有用。」他也透露原本因疫情一度想推掉演出，最後仍排除萬難接下角色，只因真的很想嘗試台劇。

