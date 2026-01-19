自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

吳磊親上火線反擊床照怒稱不識白珊珊 女方俗辣甩鍋

中國男星吳磊遭爆料，指床照外流，工作室已否認。（翻攝自微博）中國男星吳磊遭爆料，指床照外流，工作室已否認。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲中國男星吳磊被一名自稱「白珊珊」的網友爆料，指手上握有吳磊床照，讓外界懷疑兩人關係到底如何？吳磊工作室強硬否認與白珊珊有關係，白珊珊嗆聲要直接秀出床照，讓吳磊好看。不過沒過多久，白珊珊的帳號就被封禁，她今（19）直接開小帳Tag吳磊，質問「是不是你把我舉報（檢舉）了？」吳磊用個人帳號回應：「不認識，以委託律師依法追責」以強悍風格自表清白，完全切割白珊珊，看她還想怎麼鬧。白珊珊在吳磊回應後，竟秒變俗辣，還說自己帳號被盜，與自己的爆料切割，讓人看傻眼。

自稱握有吳磊床照的白珊珊，在吳磊喊告之後，突然說自己微博遭盜。（翻攝自微博）自稱握有吳磊床照的白珊珊，在吳磊喊告之後，突然說自己微博遭盜。（翻攝自微博）

吳磊粉絲被白珊珊的爆料氣到出征，更痛斥她沒有證據就抹黑別人，白珊珊回擊粉絲：「我說白了，你家哥哥（吳磊）違法的事情多了去了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」，還不斷暗示自己手中握有吳磊把柄。

吳磊工作室針對白珊珊的爆料，態度強硬，更發文指出「吳磊與該博主素不相識，無任何交集！對於此類卑劣行為，我方會積極面對，必將依法維權到底。」吳磊態度轉強硬後，白珊珊反而非常俗辣的表示自己帳號被盜，之前的囂張氣焰全無。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中