吳磊親上火線反擊床照怒稱不識白珊珊 女方俗辣甩鍋

中國男星吳磊遭爆料，指床照外流，工作室已否認。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕26歲中國男星吳磊被一名自稱「白珊珊」的網友爆料，指手上握有吳磊床照，讓外界懷疑兩人關係到底如何？吳磊工作室強硬否認與白珊珊有關係，白珊珊嗆聲要直接秀出床照，讓吳磊好看。不過沒過多久，白珊珊的帳號就被封禁，她今（19）直接開小帳Tag吳磊，質問「是不是你把我舉報（檢舉）了？」吳磊用個人帳號回應：「不認識，以委託律師依法追責」以強悍風格自表清白，完全切割白珊珊，看她還想怎麼鬧。白珊珊在吳磊回應後，竟秒變俗辣，還說自己帳號被盜，與自己的爆料切割，讓人看傻眼。

自稱握有吳磊床照的白珊珊，在吳磊喊告之後，突然說自己微博遭盜。（翻攝自微博）

吳磊粉絲被白珊珊的爆料氣到出征，更痛斥她沒有證據就抹黑別人，白珊珊回擊粉絲：「我說白了，你家哥哥（吳磊）違法的事情多了去了，你再怎麼罵我也改變不了什麼」，還不斷暗示自己手中握有吳磊把柄。

吳磊工作室針對白珊珊的爆料，態度強硬，更發文指出，「吳磊與該博主素不相識，無任何交集！對於此類卑劣行為，我方會積極面對，必將依法維權到底。」吳磊態度轉強硬後，白珊珊反而非常俗辣的表示自己帳號被盜，之前的囂張氣焰全無。

