娛樂 最新消息

鄭伊健來台拍戲遭破口大罵 婁峻碩「1舉動」讓他以為態度不好

婁峻碩首度拍戲就碰上偶像，兩人第一場對戲，他就得對鄭伊健破口大罵。（記者王文麟攝）婁峻碩首度拍戲就碰上偶像，兩人第一場對戲，他就得對鄭伊健破口大罵。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、「大霈」李霈瑜、阿翰今（19日）出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會，分享拍攝點滴。婁峻碩首度拍戲就碰上偶像，兩人第一場對戲，他就得對鄭伊健破口大罵，招認：「緊張到一句台詞都講不出來。」

婁峻碩飾演一名追求流量的屁孩網紅。（記者王文麟攝）婁峻碩飾演一名追求流量的屁孩網紅。（記者王文麟攝）

婁峻碩飾演一名追求流量的屁孩網紅，甚至直播鄭伊健的警察片段，引發網路公審。有場大罵鄭伊健的戲，他事前做了很多功課，但實際上上場時仍緊張，當天李李仁、王柏傑都在場，好在李李仁在旁鼓勵：「你慢慢講，把所有的詞講完，放輕鬆。」

李李仁的一席話聽起來嚴厲，但對婁峻碩非常有效，「聽完他講的話後，我馬上就回到該有的狀態，深呼吸之後，就順順地把台詞講完。那場戲越拍越興奮，因為跟伊健哥對罵，很像在拍他以前演的港片」，他的雀躍感甚至讓鄭伊健察覺，還問：「你為什麼要這麼興奮？」他則回：「跟你對罵很興奮。」

鄭伊健（記者王文麟攝）鄭伊健（記者王文麟攝）

婁峻碩回憶，第一次見到鄭伊健是在讀劇本時，現場還有導演三毛、阿翰、大霈，他說：「我的內心非常波濤洶湧，但是表面上要故作鎮定，要表現得很專業。」鄭伊健聽到後說：「我以為你態度不好，台灣演員很酷。」婁峻碩解釋，當時不敢表現太開心，是怕有失專業，不忘自嘲：「畢竟這是第一部戲，原本就沒什麼專業。」

