娛樂 最新消息

後座力太強！《冠軍之路》5788萬票房 學測生先哭了

《冠軍之路》映後合照，啦啦隊若潼分享，即使已知勝負，再次觀影仍會為關鍵時刻緊張不已。（牽猴子提供）《冠軍之路》映後合照，啦啦隊若潼分享，即使已知勝負，再次觀影仍會為關鍵時刻緊張不已。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕年度熱血紀錄片《冠軍之路》上映後，口碑持續擴散，今（19）宣布票房正式突破5788萬元，不只寫下台灣紀錄片影史的重要里程碑，連學測生、非球迷都被打中，直呼：「這是在拍我們的人生。」

適逢世界棒球經典賽（WBC）中華隊展開集訓，開訓現場播放《冠軍之路》主題曲《今天的我》，一句「今天的我會相信自己更多一點」瞬間讓不少人破防。

網上湧現各種分享，有考生說：「最近學測壓力爆表，這首歌直接救了我。」也有人表示：「這部片不是在講冠軍，是在教你怎麼撐過低潮。」電影裡的「運動員精神」，早就跳脫棒球本身，變成一種面對人生關卡的共通語言。

首位奪下奧運田徑獎牌的亞洲女子運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政分享觀影感受，坦言自己長年在國外比賽、又是個人項目，「一直很羨慕棒球選手，能在家鄉聽到全場為台灣加油的聲音，真的非常感動。」

她說，運動不只提升國際能見度，也能為社會帶來正向力量，「就算不是運動員，只要在人生中願意實踐『運動員精神』，那都會是非常珍貴的資產。」

陳冠宇分享，打棒球真的很辛苦，從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。（牽猴子提供）陳冠宇分享，打棒球真的很辛苦，從小三開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。（牽猴子提供）

自上映以來，《冠軍之路》劇組已跑遍全台超過80場映後活動，上週末特別場更是直接把戲院變成看台，中職明星球員 陳冠宇驚喜現身，另外應援團長小白、York、Travis、啦啦隊成員若潼等人全場齊聲高喊 「We are！Team Taiwan！」，熱血程度完全不輸正式比賽。

陳冠宇（右）表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，左為中華隊應援團長小白。（牽猴子提供）陳冠宇（右）表示，透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶，左為中華隊應援團長小白。（牽猴子提供）

陳冠宇分享，看著紀錄片回顧那些關鍵時刻，感受特別不同，「謝謝導演把這些珍貴的瞬間留下來，也希望大家繼續進戲院支持。」

為讓這份精神延續，《冠軍之路》將於24日舉辦台北、新竹、台中「親子限定場」，只要觀影成員中有一位國小以下孩童，即可免費觀賞，詳情可上牽猴子官方社群。

點圖放大header
點圖放大body

