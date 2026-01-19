自由電子報
娛樂 最新消息

梁小龍遺孀宋驤發聲明 心肺衰竭搶救6小時

梁小龍1月14日與世長辭。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）梁小龍1月14日與世長辭。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因《功夫》火雲邪神一角而再度翻紅的武打明星梁小龍昨（18日）意外離世，享年75歲，當年的梁小龍在香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。梁小龍閉門弟子朱峻賢今（19日）在微博為師母宋驤（梁小龍遺孀）發布聲明，表示已式授權給香港動作特技演員公會、香港演藝人協會、大灣區演藝人協會正式發布師父梁小龍過世的消息。

聲明中提及梁小龍逝世於本14日，生前拍攝過百部影視作品，70年代以電視劇《霍元甲》、《陳真》闖出名號，成為當時家喻戶曉的武打明星，家師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾個演出，（小龍）先生們再次關注這位武術演員。

梁小龍徒弟今代師母發布家屬聲明。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢）梁小龍徒弟今代師母發布家屬聲明。（微博＠丹尼DANNY朱峻賢） 

梁小龍徒兒聲明長文如下：

發妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官員宣布尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官員宣發布師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心（肺）衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾個演出，（小龍）先生們再次關注這位武術演員。

我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟姊妹感謝大家對師父的愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

