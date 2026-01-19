自由電子報
娛樂 最新消息

《請世界吃桌》砸8千萬！隋棠、藍正龍領軍 前進雪梨、紐約4大地標

隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與千千換上圍裙，以「辦桌台灣隊」身分亮相。（三立提供）隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與千千換上圍裙，以「辦桌台灣隊」身分亮相。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由三立、緯來及華視共同出品的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，耗資新台幣八千萬元製作，昨日（18日）正式啟程前往首站澳洲雪梨。節目由金牌製作人崔長華領軍，集結隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及美食YouTuber千千組成「辦桌台灣隊」，要把台灣最具人情味的辦桌文化推向世界舞台。

《請世界吃桌》挑戰在世界級地標前原汁原味「辦桌」。（三立提供）《請世界吃桌》挑戰在世界級地標前原汁原味「辦桌」。（三立提供）

節目中最受矚目的亮點，莫過於隋棠與藍正龍睽違十多年後的重逢。隋棠坦言，得知藍正龍接下實境秀時相當訝異，她笑說：「實境節目感覺要比較活潑一點，而他最有名的就是『酷』，所以很期待他的表現。」

藍正龍則自爆去年報考中餐證照「不小心考過了」，想跟著師傅實際學習，沒想到就被製作人相中。談到實習經驗，他餘悸猶存地表示：「上菜時間一延誤就全亂，之前跟陳隨意實習時，遇過一次接上百桌，真的像在打仗，魚一出鍋就得立刻淋醬，根本顧不得燙不燙。」他也笑稱實境節目與拍戲大不同，第一次試拍大家就一臉憔悴。

《請世界吃桌》啟程前往澳洲雪梨拍攝，隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與美食YouTuber千千在機場集合，展開首站海外「辦桌任務」。（三立提供）《請世界吃桌》啟程前往澳洲雪梨拍攝，隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與美食YouTuber千千在機場集合，展開首站海外「辦桌任務」。（三立提供）

在團隊分工上，隋棠擔任「總召」，必須熟悉流程並向外國賓客介紹文化；浩子則與隋棠搭檔負責外場接待，兩人自封「顏值擔當組」。浩子更幽默表示：「如果是叫我跟陳隨意一起，我可能就要生氣了！」 為了與外國賓客溝通，浩子甚至到隋棠家請她老公進行英語特訓，展現十足誠意。

出身廚師背景的陳隨意則感性表示，常被朋友笑是「被歌唱耽誤的總鋪師」，這次能透過節目重拾對料理的熱情，讓他格外感動。至於團隊中的美食擔當千千，除了負責內場，也被浩子虧說如果外面沒吃完，「最後一定全部交給大胃王千千處理。」

台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》製作費高達8千萬。（三立提供）台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》製作費高達8千萬。（三立提供）

製作團隊將帶著台灣街巷文化，挑戰在澳洲雪梨歌劇院、日本熊本城、美國紐約時報廣場及台北101等四大世界級地標辦桌。節目將完整呈現「尾牙、廟會、婚宴、春酒」四種代表性形式，並邀請重量級總舖師「阿男師」坐鎮，將最道地的台灣味原汁原味呈現給世界。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

