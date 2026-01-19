吳佩慈「婆婆」驚爆再婚 閃嫁小28歲嫩尪身分曝光

吳佩慈（右）為中國富商紀曉波生子後淡出演藝圈。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳佩慈為中國富商紀曉波生子後淡出演藝圈，但兩人並未結婚。吳佩慈「婆婆」崔麗杰是中國女企業家，近日爆出在美國屬地塞班島遭到逮捕，關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中。現年68歲的她是「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，還驚爆出去年剛結婚，對象是小崔麗杰28歲的嫩尪Howyo Chi，她也是該公司經理兼董事。

據《Marianas Variety》報導，崔麗杰長年以來是「博華太平洋」的核心人物，該公司在塞班島經營賭場4年，直到2020年3月新冠疫情爆發後關閉，2024年「博華太平洋（IPI）」根據美國破產法聲請破產，申報負債超過1.658億美元（約新台幣52.3億元）。

北馬里亞納群島總督辦公室的法律顧問布蘭登・萊德（Brendan Layde）曾在聯邦法院聲明中，提及「博華太平洋」經理兼董事Howyo Chi於2025年與崔麗杰結婚，時間點大約在公司申請破產後六個月。

目前美國移民和海關執法局尚未公開逮捕崔麗杰的具體原因、調查過程，但根據媒體報導，崔麗杰身為美國轄區內的外國投資人，需要持有有效的長期投資簽證，該簽證疑似已經過期。

