娛樂 日韓

酒駕零容忍 《黑白大廚2》白湯匙林盛根曝黑歷史被罵爆

林盛根在《黑白大廚2》瘋狂出菜人氣爆增。（翻攝自Netflix X）林盛根在《黑白大廚2》瘋狂出菜人氣爆增。（翻攝自Netflix X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix廚藝實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，白湯匙58歲韓國廚師林盛根，以飛快出賽的特徵受到觀眾熱烈討論，甚至被封為「快手廚師」。昨（18）他上YouTube節目坦言，自己為喜歡喝酒曾經犯過錯，「10年內發生3次酒駕」，之後上傳親筆信道歉，網友痛斥他酒後駕駛行為，還認為酒駕3次根本就是殺人犯。

林盛根（右）承認自己因愛喝酒犯了錯，長達10年時間裡共發生3次酒駕。（翻攝自YouTube）林盛根（右）承認自己因愛喝酒犯了錯，長達10年時間裡共發生3次酒駕。（翻攝自YouTube）

林盛根表示，這幾年他已經減少喝酒次數，他承認自己因愛喝酒犯了錯，長達10年時間裡共發生3次酒駕，並解釋「我在車內睡覺被警察逮到，我說明了狀況，但警察問為什麼在車裡睡覺要發動車子？後來才知道，坐在車內要熄火才是對的」。他也表示，從5、6年前喝完酒之後態度會更小心謹慎，因為曾經發生過不太好的事情。

林盛根（右）在YouTube節目當中主動說出自己過去曾經酒駕的黑歷史。（翻攝自YouTube）林盛根（右）在YouTube節目當中主動說出自己過去曾經酒駕的黑歷史。（翻攝自YouTube）

林盛根也說，5、6年前自己酒駕過，原本他不想提起這些黑歷史，不過一想到越是隱藏，之後被他人爆出來結果可能更糟糕，所以乾脆主動坦白曾經酒駕，更直率坦白說「錯就是錯，我並不想逃避，所以重新振作，以後不會再酒駕了。接受警方調查後，已被吊銷駕照，只好重新再考

面對校園霸凌事件，林盛根也發表了自己的看法，他說：「我沒上學，沒有校園暴力」，之後又說自己國三時曾經離家出走又被抓回去，高中入學沒多久就離開學校，根本沒時間被霸凌。

林盛根在《黑白大廚2》當中，以出菜速度快，讓觀眾驚艷。（翻攝自YouTube）林盛根在《黑白大廚2》當中，以出菜速度快，讓觀眾驚艷。（翻攝自YouTube）

由於深知酒駕行為非常不妥，林盛根也親筆寫下道歉信，內容約為：首先，我想像一直珍惜我、支持我的粉絲及各位觀眾深深鞠躬，致上最誠摯的歉意。今天我想坦白心中長久以來如重擔的重大過錯，並對此真心懺悔，懇請大家原諒。林盛根表示，「無論任何理由都不能改變酒駕是非常嚴重的錯誤與過失。我深感後悔，也心甘情願接受法律的制裁。過去幾年，我一直反省自己」，因為不想隱瞞自己曾犯下的錯誤，所以他才在YouTube節目中親自坦白，希望能獲得大眾原諒，並成為一個替社會帶來光明力量的廚師。

林盛根曝光自己親手寫的道歉信。（翻攝自YouTube）林盛根曝光自己親手寫的道歉信。（翻攝自YouTube）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

