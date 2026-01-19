迎接破億！《陽光女子合唱團》走勢超狂 全台票房猛破9500萬

《陽光女子合唱團》將成為今年首部破億台片。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房屢創新高，週末（1月16至18日）票房正式出爐！以破4600萬的票房佳績登上全台票房冠軍，更實現週一至週日每天票房都比前一天成長的超狂走勢，全台票房目前已破9500萬，預計將於今、明兩天（19、20日）突破1億大關！

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，集合陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，劇情笑中帶淚，哭翻無數觀眾。

請繼續往下閱讀...

該片去年耶誕檔期搶先上映口碑場，並於跨年檔在台上映，正式上映後首週票房第四名、次週票房爬升到第二名，好口碑持續發酵之下，從上週一起登上「單日全台票房」及「觀影人次」雙冠軍，票房每天都創下新高，終於逆襲拿下週末票房冠軍。

電影票房從週一387萬、週二453萬、週三556萬、週四651萬，週五當天粗估單日票房已突破千萬大關，全台累積票房更突破5000萬大關，加上週六、周日兩天，全台票房直接飆破9500萬。

按照票房走勢，如無意外《陽光女子合唱團》今明兩天全台可以衝破1億大關，成為今年開春首部破億台片（雖然是去年12月31日正式上映，但超過95%票房都來自2026年）。《陽光女子合唱團》全台持續熱映中。

註：根據國家電影及視聽文化中心的「全國票房統計資訊」，《陽光女子合唱團》的全台票房數字已達到9592萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法