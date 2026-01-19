自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

迎接破億！《陽光女子合唱團》走勢超狂 全台票房猛破9500萬

《陽光女子合唱團》將成為今年首部破億台片。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》將成為今年首部破億台片。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房屢創新高，週末（1月16至18日）票房正式出爐！以破4600萬的票房佳績登上全台票房冠軍，更實現週一至週日每天票房都比前一天成長的超狂走勢，全台票房目前已破9500萬，預計將於今、明兩天（19、20日）突破1億大關！

《陽光女子合唱團》由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，集合陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，劇情笑中帶淚，哭翻無數觀眾。

該片去年耶誕檔期搶先上映口碑場，並於跨年檔在台上映，正式上映後首週票房第四名、次週票房爬升到第二名，好口碑持續發酵之下，從上週一起登上「單日全台票房」及「觀影人次」雙冠軍，票房每天都創下新高，終於逆襲拿下週末票房冠軍。

電影票房從週一387萬、週二453萬、週三556萬、週四651萬，週五當天粗估單日票房已突破千萬大關，全台累積票房更突破5000萬大關，加上週六、周日兩天，全台票房直接飆破9500萬。

按照票房走勢，如無意外《陽光女子合唱團》今明兩天全台可以衝破1億大關，成為今年開春首部破億台片（雖然是去年12月31日正式上映，但超過95%票房都來自2026年）。《陽光女子合唱團》全台持續熱映中。

註：根據國家電影及視聽文化中心的「全國票房統計資訊」，《陽光女子合唱團》的全台票房數字已達到9592萬。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中