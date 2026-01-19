票房怪物現形中！《陽光女子合唱團》賣破9472萬「靠眼淚發電」

導演林孝謙（左）、編劇呂安弦（右）、演員何曼希在台中女子監獄參加收容人觀影活動。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《陽光女子合唱團》哭出全台好成績，今（19）票房正式突破9472萬元，連兩週「每天都在成長」的怪物級表現，還出現「週日票房比週六還高」的反常現象，有影迷笑稱：「這部電影根本是『靠眼淚發電』。」

該片由林孝謙執導、編劇呂安弦操刀，被視為繼《比悲傷更悲傷的故事》後，最有機會再度破億的代表作。

請繼續往下閱讀...

法務部矯正署台中女子監獄近日主動邀請劇組，讓無法進戲院的收容人，也能看到這部描寫「女性獄友」情感與重生的電影，導演林孝謙、編劇呂安弦與新人何曼希親自到場。

放映過程中，笑聲與啜泣聲交錯，當片中角色遭遇不公，最終迎來正義時，全場起立鼓掌，近千名收容人在135分鐘內，被電影狠狠擊中。

映後分享時，一位在獄中帶著孩子生活的母親哽咽說：「孩子是我的小陽光，我要努力成為讓他驕傲的媽媽。」一句話，讓現場再次淚崩。

鍾欣凌在映後巧遇《我的婆婆怎麼這麼可愛》飾演孫子盧飛的王宥謙。（壹壹喜喜提供）

另外，18、19日的映後活動，同樣是情緒過山車。有女學生爆哭，被鍾欣凌溫柔安慰，她分享：「其實不只是大人，小朋友的每一次社交都是壓力。人生的高低起伏，都是課程，但也會讓你開出一朵花。」

安心亞在新竹影城發放面紙讓觀眾可以安心哭哭。（壹壹喜喜提供）

另一頭，安心亞現身新竹影城，被觀眾要求重現戲中橋段「踹人、拉頭髮」，導演林孝謙乾脆現場當起動作指導，氣氛瞬間從淚海切換成爆笑現場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法