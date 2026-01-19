自由電子報
娛樂 最新消息

大咖港星來台拍戲「第一天就驚呆」 旅遊計畫全泡湯直喊：好痛苦

鄭伊健首度參與台劇演出。（記者王文麟攝）鄭伊健首度參與台劇演出。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭伊健、婁峻碩、「大霈」李霈瑜、阿翰今（19日）出席Netflix影集《百萬人推理》宣傳記者會，分享拍攝點滴。鄭伊健首度參與台劇演出，被問台港兩地工作節奏的差異，他直言：「第一天真的不習慣。」

鄭伊健提到，第一天上工只拍了一個鏡位就收工，他不忘向導演三毛再三確認：「收工？真的假的？」因為這在香港幾乎是不可能的事，「香港每天工作時間很長，在台灣拍戲很舒服，是一種享受，感謝導演三毛，他安排得很好，行程都是很輕鬆度過。」和香港長時間高強度工作很不一樣。

鄭伊健談到在台灣拍戲的生活。（記者王文麟攝）鄭伊健談到在台灣拍戲的生活。（記者王文麟攝）

談到在台灣拍戲的生活，鄭伊健笑說每次外景幾乎都被美食包圍，整個人被劇組「照顧得很好」，也老實承認有變胖。不過他對身材管理相當隨性，笑稱自己從不量體重，只要「看臉就好」。拍戲期間老婆蒙嘉慧因為學日文沒有同行，他在台灣的朋友其實不多，唯一能約的舒淇當時也不在，笑說想聚都沒機會。

休息時間他也沒閒著，鄭伊健分享：「好運的是有個美女給我悠遊卡，我有空的時候就拿卡去坐車，逛逛光華商場。」即使戴著口罩，仍被眼尖粉絲認出，他也大方不介意被拍。本來打算殺青後安排兩週旅行，沒想到最後一場動作戲拍完就確診，只能在飯店隔離14天，行程全泡湯，讓他直喊：「我覺得很痛苦。」

大霈（圖）直呼鄭伊健狀態完全沒變。（記者王文麟攝）大霈（圖）直呼鄭伊健狀態完全沒變。（記者王文麟攝）

《百萬人推理》拍完至今近4年，大霈直呼鄭伊健狀態完全沒變，他也自曝凍齡祕訣就是「做一些幼稚的事情」，像是玩VR虛擬實境電玩放鬆心情。婁峻碩更爆料，鄭伊健私下根本是重度玩家，「遊戲玩得非常多，比我們身邊加起來多」，讓現場笑聲不斷。

