娛樂 最新消息

A-Lin站上大巨蛋！再現「娜魯7-11」炫風 戴資穎退休後露面了

Ａ-Lin東跨後再站上大型舞台。（喬山健康科技提供）Ａ-Lin東跨後再站上大型舞台。（喬山健康科技提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕喬山健康科技迎來50週年，昨（18日）於大巨蛋舉辦別開生面的「喬山50感恩慈善演唱會」，卡司更可說是「國際＋三金級」，由陳漢典、「Lulu」黃路梓茵夫妻檔主持，日本療癒歌姬夏川里美領銜開唱揭開序幕，集結告五人、玖壹壹等夯團，以及三金得主盧廣仲、「東跨」後再登巨型舞台的Ａ-Lin等A咖，場面盛大。

Ａ-Lin熱唱掀高潮。（喬山健康科技提供）Ａ-Lin熱唱掀高潮。（喬山健康科技提供）

A-Lin坐鎮整晚的情緒核心，演唱《Romadiw》、《大大的擁抱》震撼開場，緊接帶來《失戀無罪》、《有一種悲傷》等金曲，有趣的是，主持人與A-Lin重現近期「娜魯one」旋風，在Rap起「喬山帶我走」時，A-Lin串進「娜魯灣喬山」，更唱起「喬山one」、「喬山two」⋯「喬山seven eleven」掀起全場高潮。

Ａ-Lin妙語如珠Rap「喬山one」。（喬山健康科技提供）Ａ-Lin妙語如珠Rap「喬山one」。（喬山健康科技提供）

此外，她為出道20週年舉辦的「歌跡Journey」世界巡迴演唱會也將於本月24日在佛山站引爆，隨後更將巡迴至廈門、上海、香港及大連等地，昨二度站上大巨蛋舞台的她相當開心、興奮，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」又感性說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞，並在會後與A-Lin合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin看到戴資穎直呼「很感動」，讚她是「世界之光」。

Ａ-Lin將展開新巡演。（喬山健康科技提供）Ａ-Lin將展開新巡演。（喬山健康科技提供）

