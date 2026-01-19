周蕙自爆有被迫害妄想症不敢碰交友軟體 認了自私要霸占小巨蛋

周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙出道近27年，終於要在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，過去她開唱曾跳肚皮舞，被問到這次有沒有新的挑戰？她笑說：「我個人沒有很喜歡挑戰，唱歌就很麻煩了。」還開玩笑說，如果邊唱《約定》邊跳鋼管舞能看嗎？

周蕙談到，最近聽朋友聊到一句話覺得很有道理，「紅一時很簡單，站27年不容易」，她想起一出道推出專輯就大賣，可惜之後演藝之路走得起起伏伏，也遇過人生低谷，也曾覺得自己不可能唱上小巨蛋，因為她曾因合約問題沉寂好一陣子，自覺落後同期歌手，但幸運的是，走了快27年，她還是盼到了登上小巨蛋開唱。



被問到是否有考慮嘉賓人選？周蕙笑說：「我滿自私的，為什麼舞台要分別人？我想占為己有，等這麼久自己終於可以站上去唱了。」也因為出道近27年，唱過無數歌曲，直言安排曲目很困難，但她保證歌迷最愛的《約定》、《好想好好愛你》等歌曲一定要唱。



單身多年，周蕙說媽媽早已放棄催她交男友，還自爆有被迫害妄想症，出去旅行也不敢和陌生男生四目交接，不想多聊天，因此根本不會有豔遇，至於交友軟體，她更不敢碰，直呼：「看過很多新聞，都說好恐怖。」被問到是否能接受姊弟戀，和小鮮肉交往？她笑說：「以前不行，現在可以考慮，因為男生不管到幾歲都幼稚，還不如找好看的，賞心悅目滿好的。」她覺得只要對方有工作，可以照顧好自己，就算有年齡差距也沒關係。周蕙小巨蛋演唱會門票，1月22日中午12點在寬宏售票系統開賣。

