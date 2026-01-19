自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周蕙自爆有被迫害妄想症不敢碰交友軟體 認了自私要霸占小巨蛋

周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕美聲歌手周蕙出道近27年，終於要在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會，過去她開唱曾跳肚皮舞，被問到這次有沒有新的挑戰？她笑說：「我個人沒有很喜歡挑戰，唱歌就很麻煩了。」還開玩笑說，如果邊唱《約定》邊跳鋼管舞能看嗎？

周蕙談到，最近聽朋友聊到一句話覺得很有道理，「紅一時很簡單，站27年不容易」，她想起一出道推出專輯就大賣，可惜之後演藝之路走得起起伏伏，也遇過人生低谷，也曾覺得自己不可能唱上小巨蛋，因為她曾因合約問題沉寂好一陣子，自覺落後同期歌手，但幸運的是，走了快27年，她還是盼到了登上小巨蛋開唱。

周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）

被問到是否有考慮嘉賓人選？周蕙笑說：「我滿自私的，為什麼舞台要分別人？我想占為己有，等這麼久自己終於可以站上去唱了。」也因為出道近27年，唱過無數歌曲，直言安排曲目很困難，但她保證歌迷最愛的《約定》、《好想好好愛你》等歌曲一定要唱。

周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）周蕙在4月25日首次登上小巨蛋，舉辦「好想好好愛周蕙」演唱會。（記者潘少棠攝）

單身多年，周蕙說媽媽早已放棄催她交男友，還自爆有被迫害妄想症，出去旅行也不敢和陌生男生四目交接，不想多聊天，因此根本不會有豔遇，至於交友軟體，她更不敢碰，直呼：「看過很多新聞，都說好恐怖。」被問到是否能接受姊弟戀，和小鮮肉交往？她笑說：「以前不行，現在可以考慮，因為男生不管到幾歲都幼稚，還不如找好看的，賞心悅目滿好的。」她覺得只要對方有工作，可以照顧好自己，就算有年齡差距也沒關係。周蕙小巨蛋演唱會門票，1月22日中午12點在寬宏售票系統開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中