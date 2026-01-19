自由電子報
娛樂 音樂

師生相認畫面流出！洪佩瑜被爆舞蹈課上驚人舉動

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿龔」龔鈺祺「月光動物園」音樂會台北站昨晚（18日）迎來第二場演出，金曲金馬得主洪佩瑜現身站台，兩人在台上揭開師生緣分，原來洪佩瑜高中時，阿龔曾是她的舞蹈課伴奏老師，「師生相認」笑成一團。洪佩瑜除首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲《再見的時候》，更是第一位坐上阿龔鋼琴椅的女子，演出結束彼此激動相擁，留下動人瞬間。

阿龔（左）與洪佩瑜（右）在台上相認。（緒風提供）阿龔（左）與洪佩瑜（右）在台上相認。（緒風提供）

早在學生時期，阿龔曾是洪佩瑜舞蹈課的老師，聊到阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，而洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課上偷偷跟唱青峰《無眠》的學生，往事一攤開，話匣子完全關不住，現場笑聲連連。

阿龔（左）曾是洪佩瑜（右）的舞蹈課伴奏老師。（緒風提供）阿龔（左）曾是洪佩瑜（右）的舞蹈課伴奏老師。（緒風提供）

洪佩瑜演唱完阿龔創作的《Let’s Dream About Love》後，全場尖叫聲此起彼落，讓她忍不住笑喊：「好想哭唷！」隨後她感謝阿龔的邀請，並在台上逗趣追問：「那我算是動物系歌手嗎？」阿龔立刻接球回應：「當然呀，你是『魚』呀！」洪佩瑜再順勢問能不能加入「月光動物園」，阿龔則笑著回絕：「妳太會唱了，先不要。」

阿龔「月光動物園」音樂會迎來第二晚演出。（緒風提供）阿龔「月光動物園」音樂會迎來第二晚演出。（緒風提供）

聊到興起，洪佩瑜也直說今晚太難得，不想就這樣離開，分享自己在去年年底經歷一些分離，新歌成了一份重要的陪伴與安慰，於是把這份心意帶到舞台上，首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲《再見的時候》。唱到一半，她走向阿龔的鋼琴椅坐下，兩人背靠背演出，最後在歌聲落下後相擁道別。

洪佩瑜是第一個坐上阿龔鋼琴椅的女生。（緒風提供）洪佩瑜是第一個坐上阿龔鋼琴椅的女生。（緒風提供）

「月光動物園」台北站一連兩晚開賣即完售，阿龔在演出中鬆口透露，這趟巡演尚未走到終點，最終的「閉園篇章」將於四月在高雄衛武營登場，並邀請德國音樂家 Bernd Ruf 遠道而來共演，兼任指揮與薩克斯風手。從蘇打綠《冬 未了》專輯結下的合作緣分，到曾在柏林舞台並肩演出，如今將在巡演終站再次相聚。

點圖放大body

