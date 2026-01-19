不是《一日三餐》了！車勝元秋成勳泰國「料理開戰」 玩成辣醬帝國

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國全新實境綜藝《勝元家》開播火力全開，由車勝元、秋成勳領軍，把料理綜藝升級成「黑幫家族創業實錄」，目標只有一個：「用辣醬征服全世界的味蕾！」

節目設定超狂，車勝元化身「黑幫老大」，為擴張勢力，決定研發一款前所未見的韓式辣醬，第一站就殺去「香料天堂」泰國曼谷。

車勝元（中）組成黑幫家庭，以老大之姿帶領秋成勳、Tommy、DinDin、Danny Koo。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

向來是《一日三餐》公認料理王的他，一到當地立刻被魚露圈粉，直接靈感大爆發，端出融合魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒的「泰味辛奇」。

事實上，車勝元過去就曾公開過超過10種辛奇做法，甚至加入乳酸菌飲料的神級配方，至今仍在社群瘋傳，這次把泰國風味直接醃進辛奇，被封為「跨國料理犯罪等級好吃」。

車勝元帶著弟弟們吃遍泰國，為研發辣味取經。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

不過不愛魚露的秋成勳，決定轉攻MZ世代辣味市場，狂跑泰國爆紅辣味餐廳、動用餐飲人脈取經，整個人勝負慾全開，擺明要跟車勝元正面PK。

另外，比口味更刺激的，是出差預算。秋成勳在機場先豪吃一波，直接花掉三分之一預算，後續點餐又毫不手軟，讓車勝元臉色一路黑到曼谷夜市。

車勝元結合泰式魚露、青木瓜等原料醃製辛奇。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

更慘的是，後續還加入DinDin、Danny Koo突然多了兩張嘴要養，車勝元當場崩潰直呼：「沒有錢！受不了！我要瘋了！」才發現黑幫家庭的財務危機，比料理對決還刺激。《勝元家》在愛奇藝國際站上線。

