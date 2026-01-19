自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

不是《一日三餐》了！車勝元秋成勳泰國「料理開戰」 玩成辣醬帝國

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國全新實境綜藝《勝元家》開播火力全開，由車勝元、秋成勳領軍，把料理綜藝升級成「黑幫家族創業實錄」，目標只有一個：「用辣醬征服全世界的味蕾！」

節目設定超狂，車勝元化身「黑幫老大」，為擴張勢力，決定研發一款前所未見的韓式辣醬，第一站就殺去「香料天堂」泰國曼谷。

車勝元（中）組成黑幫家庭，以老大之姿帶領秋成勳、Tommy、DinDin、Danny Koo。（iQIYI愛奇藝國際版提供）車勝元（中）組成黑幫家庭，以老大之姿帶領秋成勳、Tommy、DinDin、Danny Koo。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

向來是《一日三餐》公認料理王的他，一到當地立刻被魚露圈粉，直接靈感大爆發，端出融合魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒的「泰味辛奇」。

事實上，車勝元過去就曾公開過超過10種辛奇做法，甚至加入乳酸菌飲料的神級配方，至今仍在社群瘋傳，這次把泰國風味直接醃進辛奇，被封為「跨國料理犯罪等級好吃」。

車勝元帶著弟弟們吃遍泰國，為研發辣味取經。（iQIYI愛奇藝國際版提供）車勝元帶著弟弟們吃遍泰國，為研發辣味取經。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

不過不愛魚露的秋成勳，決定轉攻MZ世代辣味市場，狂跑泰國爆紅辣味餐廳、動用餐飲人脈取經，整個人勝負慾全開，擺明要跟車勝元正面PK。

另外，比口味更刺激的，是出差預算。秋成勳在機場先豪吃一波，直接花掉三分之一預算，後續點餐又毫不手軟，讓車勝元臉色一路黑到曼谷夜市。

車勝元結合泰式魚露、青木瓜等原料醃製辛奇。（iQIYI愛奇藝國際版提供）車勝元結合泰式魚露、青木瓜等原料醃製辛奇。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

更慘的是，後續還加入DinDin、Danny Koo突然多了兩張嘴要養，車勝元當場崩潰直呼：「沒有錢！受不了！我要瘋了！」才發現黑幫家庭的財務危機，比料理對決還刺激。《勝元家》在愛奇藝國際站上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中