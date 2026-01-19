澳門小賭王周焯華入獄 舊愛Mandy Lieu傳現身香港

「洗米華」周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，前年遭澳門法院判刑。（彭博）

〔記者林南谷／綜合報導〕太陽城集團創辦人、有「澳門小賭王」之稱的周焯華（綽號洗米華）遭控創立及指揮犯罪集團、洗錢等162項罪名成立，2021年底被捕，前年終審被判刑18年，「洗米嫂」陳慧玲低調多時，去年底展開新生活與朋友創業賣湯，專攻「養生湯」市場，更跨足網路直播積極開闢生財之路。

港媒報導，定居英國倫敦的周焯華舊愛「Mandy Lieu」劉碧麗，替他抵押豪宅還債，有一說Mandy Lieu在香港消失多時，近日悄悄返港在九龍灣被野生捕獲，為洗米華生下4名子女的她打扮成熟，身穿黑色中長款西裝外套，加上黑長靴，性感又有型。不過Mandy Lieu因要照顧子女勞心勞力，臉上驚現老態。

周焯華舊愛「Mandy Lieu」劉碧麗近日悄悄返港在九龍灣被野生捕獲。（香港星島日報）

美國、馬來西亞混血兒Mandy Lieu於17歲輟學，成為模特兒後自大馬遠赴香港發展，接拍廣告外，亦曾在影視界發展。Mandy Lieu於2014年爆出與已婚周焯華關係密切，曾因男方坐在Mandy Lieu的大腿傳出婚外情。

Mandy Lieu之後為周焯華生女後一度避走倫敦，男方也曾多次往返港澳、英國。2015年底，Mandy Lieu與周焯華「世紀一拖」轟動全城，一度傳出元配洗米嫂心灰意冷打算離婚。最終Mandy Lieu為洗米華生下3女1子，2人於2019年分手，外傳Mandy Lieu獲贈高達3億港幣（約12.3億）作為分手費，近年定居倫敦過著平淡生活。

