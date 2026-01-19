自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

澳門小賭王周焯華入獄 舊愛Mandy Lieu傳現身香港

「洗米華」周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，前年遭澳門法院判刑。（彭博）「洗米華」周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，前年遭澳門法院判刑。（彭博）

〔記者林南谷／綜合報導〕太陽城集團創辦人、有「澳門小賭王」之稱的周焯華（綽號洗米華）遭控創立及指揮犯罪集團、洗錢等162項罪名成立，2021年底被捕，前年終審被判刑18年，「洗米嫂」陳慧玲低調多時，去年底展開新生活與朋友創業賣湯，專攻「養生湯」市場，更跨足網路直播積極開闢生財之路。

港媒報導，定居英國倫敦的周焯華舊愛「Mandy Lieu」劉碧麗，替他抵押豪宅還債，有一說Mandy Lieu在香港消失多時，近日悄悄返港在九龍灣被野生捕獲，為洗米華生下4名子女的她打扮成熟，身穿黑色中長款西裝外套，加上黑長靴，性感又有型。不過Mandy Lieu因要照顧子女勞心勞力，臉上驚現老態。

周焯華舊愛「Mandy Lieu」劉碧麗近日悄悄返港在九龍灣被野生捕獲。（香港星島日報）周焯華舊愛「Mandy Lieu」劉碧麗近日悄悄返港在九龍灣被野生捕獲。（香港星島日報）

美國、馬來西亞混血兒Mandy Lieu於17歲輟學，成為模特兒後自大馬遠赴香港發展，接拍廣告外，亦曾在影視界發展。Mandy Lieu於2014年爆出與已婚周焯華關係密切，曾因男方坐在Mandy Lieu的大腿傳出婚外情。

Mandy Lieu之後為周焯華生女後一度避走倫敦，男方也曾多次往返港澳、英國。2015年底，Mandy Lieu與周焯華「世紀一拖」轟動全城，一度傳出元配洗米嫂心灰意冷打算離婚。最終Mandy Lieu為洗米華生下3女1子，2人於2019年分手，外傳Mandy Lieu獲贈高達3億港幣（約12.3億）作為分手費，近年定居倫敦過著平淡生活。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中