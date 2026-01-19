《紅白》第2波卡司！驚見辛龍重回舞台 親口認了這承諾

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視年度音樂盛事《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於1月31日在台北小巨蛋盛大登場，繼首波卡司曝光掀起熱烈討論後，主辦單位再加碼公開全新演出陣容，橫跨世代、曲風多元，被外界譽為近年最強《紅白》卡司之一。

辛龍重返大型舞台參與《紅白》，坦言心情格外珍惜。（台視提供）

本次演出集結多位重量級音樂人與新生代人氣團體，包括「樂壇傳奇」比莉、「情歌天后」龍千玉、「台灣歌姬」黃妃，以及選秀節目出道的新生代男團FEniX、U:NUS、F.F.O。此外，「神曲製造機」八三夭、「R&B新天王」J.Sheon、「全方位藝人」蕭景鴻（阿弟）、「實力歌手」辛龍、「重量級音樂教父」蔣三省、「流浪歌王」李炳輝等也將同台演出，星光熠熠。

「流浪歌王」李炳輝登上《紅白》，以最真誠的音樂能量陪伴觀眾迎新年（台視提供）

金曲獎得主同樣成為本屆《紅白》一大亮點，「台語歌王」蕭煌奇、「三金天王」盧廣仲、「嘻哈創作歌手」呂士軒，以及「台語小王子」許富凱齊聚舞台，打造橫跨世代、融合多元音樂風格的年度音樂盛會。

其中，比莉睽違三年再度登上《紅白》舞台，這回不僅陪伴觀眾迎新年，更首度以「參賽者」身分投入分隊競賽。她自信表示：「我還是我！體力充沛、還是一樣很年輕。」過去多以特別來賓亮相的她，也預告將顛覆以往華麗風格，化身清純「白色夢幻少女」，並將在《紅白》舞台首度獨家現場演唱新歌。談到《紅白》與跨年演出的不同，她直言：「只怕沒人敢衝、要拚就來拚！」一句話展現不服輸的舞台氣勢，更自評自己的魅力是「獨一無二，One and only，百變比莉，Fashion Killa」。

比莉睽違三年再度登上《紅白》舞台。（台視提供）

首次站上《紅白》舞台的呂士軒則難掩興奮心情，直呼：「終於等到這一天啊！」他回顧過去一年，不僅拿下金曲歌王肯定，也完成全台巡演里程碑，累積大量舞台實戰經驗。他表示，金曲獎與巡演的歷練，讓他在舞台上更加自在，「希望這兩件事加起來，能讓大家很歡樂地看完我的表演。」談及2026年規劃，他笑說仍會維持每天寫歌的習慣，順其自然地讓作品發生，也不忘送上祝福：「一定都會開開心心、平平安安地繼續做音樂。」

「情歌天后」龍千玉優雅現身《紅白》，以溫柔細膩的歌聲陪伴觀眾迎接新的一年。（台視提供）

辛龍今年也將在《紅白》陪伴觀眾迎接新年，他坦言心情格外不同，「很珍惜、很踏實，因為舞台是一種承諾。」他透露，未來將穩定推出音樂作品，把每一次演出都做到最好，「每一次的出現，都要把我的執著，變成值得。」能與不同世代藝人同台，辛龍直言感到開心，也希望將「穩定、溫暖、正能量」帶給觀眾，「同一個舞台最美的地方，就是不同的表演方式，能給觀眾同樣的感動。」

阿弟首度以個人身分站上《紅白》舞台。（台視提供）

「阿弟」蕭景鴻則是首度以個人身分受邀參與《紅白》，他感性表示：「非常感動，也很感謝《紅白》對我的肯定。」首次獨自站上小巨蛋舞台，他坦言壓力難免，但更多的是期待。除了為台視八點檔《寶島西米樂》演唱主題曲與片尾曲，阿弟也透露今年將持續投入音樂創作，期盼推出個人單曲，同時戲劇作品也將陸續與觀眾見面，展現更多不同面向。

