愛雅懷孕8個月遭詛咒「一屍兩命」怒報警 夏和熙狠嗆酸民：至少別說話

〔記者李紹綾／台北報導〕愛雅（張艾亞）懷孕8個月，無端遭遇網路惡意攻擊。有網友竟留下詛咒訊息「祝你流產一屍兩命，想起都開心」，徹底踩了她底線，她氣到去警局報案。好友夏和熙今（19日）與楊翹碩到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集《我說愛你是真的》時，也忍不住替愛雅發聲。

夏和熙（右）與楊翹碩到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集。（記者王文麟攝）

夏和熙透露，自己第一時間就力挺報警，直言現在網路世界「非善意的對話真的太多」，他直言：「如果我們不能祝福，至少不要對話。」認為就算不喜歡一個人，也不該用惡言相向，更何況這次攻擊對象還牽涉到一個尚未出生的孩子。

夏和熙感嘆，藝人出道久了，多少都對酸言酸語有心理準備，但這次的留言已經越線，「小朋友未來還是要面對這個社會」，因此他完全支持愛雅站出來喝止這種行為。他也透露，愛雅因為這起事件情緒起伏很大，通電話時明顯焦慮，身為住在同一社區的朋友，他不斷安撫對方：「你現在在一個很安全的地方，很多人保護妳，不需要擔心那麼多。」

夏和熙到迪化街霞海城隍廟宣傳BL直式影集。（記者王文麟攝）

不過夏和熙也坦言，懷孕本來就容易情緒低潮，加上賀爾蒙影響，媽媽難免會多想、放不下，「杞人憂天其實很正常」。為了替好友轉換心情，他還特地拿出新作品《我說愛你是真的》給愛雅看，沒想到意外成了最佳解憂良藥。

愛雅。（資料照，記者胡舜翔攝）

他笑爆料，愛雅其實是「半個腐女」，看到他和楊翹碩在劇中親密互動時整個嗨翻，連肚子裡的寶寶都很有感，「胎動起伏超明顯」，讓夏和熙直呼每次看到都會被嚇到。

