朴信惠《臥底洪小姐》播兩集收視上升 結尾3分鐘嚇壞全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴信惠主演tvN週末劇《臥底洪小姐》昨（18）播第二集，靠著節奏飛快、反轉連發的劇情，收視自首集3.5%後，再攀升至5.6%；朴信惠飾演的「洪金寶」，在一連串變數中正式展開臥底行動，卻在最後一刻迎來「最不該出現的人」，讓觀眾倒抽一口氣。

朴信惠主演《臥底洪小姐》第二集收視攀升。（翻攝自IG）

「洪金寶」原是35歲的菁英證券監督官，卻得偽裝成20歲基層員工潛入公司。上班第一天，就被上司輕蔑地叫「Miss 洪」，各種世紀末職場陋習一次上演。表面隱忍、內心翻騰的狀態，被朴信惠演得又氣又好笑。

《臥底洪小姐》高庚杓飾演韓民證券的新任代表。（翻攝自IG）

最炸裂的一段，莫過於她目睹室友河潤景因學歷與出身被輕視，忍到拳頭都握緊的瞬間，衝突最終直接升級成肢體對抗，意外成為洪金寶的「入職洗禮」，同時讓兩人關係瞬間拉近。

被分派到危機管理本部後，洪金寶再度遇見先前在錄影帶出租店碰過面的Albert吳，對方若有似無的關注，讓臥底任務多了一顆不定時炸彈，觀眾也開始猜測他究竟是關鍵助力，還是未爆彈？

《臥底洪小姐》河潤景飾演朴信惠的室友。（翻攝自IG）

真正讓全場心跳漏拍的，是結尾新任社長正式現身，竟是洪金寶的前男友「申仃優」，身份差點當場曝光，任務直接亮起紅燈。

《臥底洪小姐》開播兩集，觀眾反響不俗，有網友直呼「朴信惠一個人撐全場，連搞笑都好準」、「高庚杓一出場，空氣就不一樣了」、「才第二集角色就全部活起來了」。《臥底洪小姐》每週六日在Netflix上線。

