自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

朴信惠《臥底洪小姐》播兩集收視上升 結尾3分鐘嚇壞全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕朴信惠主演tvN週末劇《臥底洪小姐》昨（18）播第二集，靠著節奏飛快、反轉連發的劇情，收視自首集3.5%後，再攀升至5.6%；朴信惠飾演的「洪金寶」，在一連串變數中正式展開臥底行動，卻在最後一刻迎來「最不該出現的人」，讓觀眾倒抽一口氣。

朴信惠主演《臥底洪小姐》第二集收視攀升。（翻攝自IG）朴信惠主演《臥底洪小姐》第二集收視攀升。（翻攝自IG）

「洪金寶」原是35歲的菁英證券監督官，卻得偽裝成20歲基層員工潛入公司。上班第一天，就被上司輕蔑地叫「Miss 洪」，各種世紀末職場陋習一次上演。表面隱忍、內心翻騰的狀態，被朴信惠演得又氣又好笑。

《臥底洪小姐》高庚杓飾演韓民證券的新任代表。（翻攝自IG）《臥底洪小姐》高庚杓飾演韓民證券的新任代表。（翻攝自IG）

最炸裂的一段，莫過於她目睹室友河潤景因學歷與出身被輕視，忍到拳頭都握緊的瞬間，衝突最終直接升級成肢體對抗，意外成為洪金寶的「入職洗禮」，同時讓兩人關係瞬間拉近。

被分派到危機管理本部後，洪金寶再度遇見先前在錄影帶出租店碰過面的Albert吳，對方若有似無的關注，讓臥底任務多了一顆不定時炸彈，觀眾也開始猜測他究竟是關鍵助力，還是未爆彈？

《臥底洪小姐》河潤景飾演朴信惠的室友。（翻攝自IG）《臥底洪小姐》河潤景飾演朴信惠的室友。（翻攝自IG）

真正讓全場心跳漏拍的，是結尾新任社長正式現身，竟是洪金寶的前男友「申仃優」，身份差點當場曝光，任務直接亮起紅燈。

《臥底洪小姐》開播兩集，觀眾反響不俗，有網友直呼「朴信惠一個人撐全場，連搞笑都好準」、「高庚杓一出場，空氣就不一樣了」、「才第二集角色就全部活起來了」。《臥底洪小姐》每週六日在Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中