梁小龍死訊遭外洩！經紀人點名「內鬼大嘴巴」破壞遺願

〔記者傅茗渝／台北報導〕以《功夫》中「火雲邪神」一角深植人心的資深武打巨星梁小龍，昨證實1月14日在深圳家中病逝，享年77歲。死訊在事發4天後才傳出，梁小龍經紀人首度打破沉默，錄製短影音揭開臨終真相，心碎坦言：「這是他最後的浪漫。」

梁小龍病逝，內部人員大嘴巴洩密引發經紀人不滿。（翻攝自微博）

經紀人還原當天狀況，梁小龍是在14日於深圳家中突發疾病。發病當下，家人迅速趕往身邊，在生命的最後關頭，梁小龍足足苦撐了7個多小時，直到所有至親好友都趕抵現場，他才在家人緊握雙手的陪伴下，安詳地離開人世，家屬未對外公布確切病名。

77歲梁小龍病逝，社群更新嚇壞粉絲，團隊認了原本想瞞更久。（翻攝自微博）

至於外界困惑為何死訊延後公布，經紀人解釋，這其實是梁小龍生前的親自交代。梁小龍私下性格率真且愛熱鬧，曾半開玩笑地對團隊說，希望自己走得「浪漫一點、神祕一點」，甚至幻想過：「希望有一天我走了，大家還以為我是去了很遠的地方拍電影。」家屬與團隊原計畫隱瞞死訊半個月，讓一切低調處理。不料，18日卻因內部人員洩密，導致出殯日期與地點提前被港媒曝光，打亂了家屬的所有安排。經紀人譴責洩密者忘恩負義，為博取流量而破壞梁小龍的遺願。

