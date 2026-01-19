自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

樂團首登Billboard Live TAIPEI「破例」開放一事 團員還提前戒酒

〔記者張釔泠／台北報導〕生命樹成軍15週年音樂計畫精彩不斷，去年為感謝歌迷，完成「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」全曲目重新編曲，不到一個月的時間以Full Band Live形式登國際頂級音樂殿堂Billboard Live TAIPEI，帶著升級版的音樂編制、編曲和全新量身打造的舞美視覺，完全體登台演出。

歌迷為小王子提早慶生。（植光土壤音創提供）歌迷為小王子提早慶生。（植光土壤音創提供）

不到一個月內連開2場型態與概念截然不同的專場演唱會，被問哪個比較難？生命樹認為難度無法量化，因為2場都是從無到有、耗時一百多天不斷激盪想法而成，加上原本各自排訂的音樂創作與樂手工作，主唱小王子不諱言交通時間的空閒最難熬，想多做什麼也無能為力，不忘感謝團隊一起玩音樂，挑戰更多不可能的事情。

小Ｎ怕抽筋提早戒酒。（植光土壤音創提供）小Ｎ怕抽筋提早戒酒。（植光土壤音創提供）

首度登上Billboard Live TAIPEI，生命樹帥氣開場，一連演唱《生命樹》、《劍魚》、《風見雞》等歌曲，他們開心表示：「今天的視訊是新做的，謝謝Billboard 讓我們有放肆的機會。」寵粉的他們，特別向Billboard Live TAIPEI申請開放《微光少年》、《羽根》和《人間失格》3首歌曲，讓歌迷們可以拿出手機拍攝，留下美好瞬間。

唱到新歌環節，小王子坦言其實已經感冒2週，雖然已經積極治療，搭配每日溫泉伺候，還是不免緊張。正式演出時，面對成團以來最高音的《黑羊》，小王子順利過關，不忘自嘲一天2場專場演出，「偏硬喔！」而另一新歌《白色迴廊》首次完整版演出也獻給Billboard Live TAIPEI。

生命樹首登Billboard Live TAIPEI演出。（植光土壤音創提供）生命樹首登Billboard Live TAIPEI演出。（植光土壤音創提供）

這次演唱會，青春為了減輕小王子的聲音負擔，擔起Talking的重責大任，卻因為小王子每首歌都要換吉他，Talking時長不斷增加，其中「給他15秒，給你一輩子的回憶」是大家公認最撩金句。而團內的「全能Carry王」小N，在感謝祭時和青春雙雙彈到抽筋，為此特別在演出前戒酒，加強肌力訓練。兩人更有默契發願下個月唱進日本Billboard Live，讓感冒尚未全癒的小王子搞笑抗議：「你看看，他們都沒在擔心我的。」

青春擔起talking重任。（植光土壤音創提供）青春擔起talking重任。（植光土壤音創提供）

歌迷們記得小王子的生日就在下週，特別商請團隊和場館幫忙，一起提早為他慶生。小王子在感動之餘，也許下生日願望：「我跟我的家人們，身體都可以健康、平安。」以及「音樂人好朋友們，都能一起堅持夢想，讓音樂帶大家到更多地方演出。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中